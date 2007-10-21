به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور که پیش از ظهر امروز در مراسم روز ملی صادرات که با حضور وزیر بازرگانی، کارشناسان و صادرکنندگان نمونه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد سخن می گفت، به‌ سیاست های دولت نهم در خصوص صادرات اشاره کرد و گفت: ما در دولت نهم به دنبال اجرای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور هستیم تا بتوانیم برنامه و سیاست ها را در کشور در این زمینه را اجرایی کنیم،.

وی افزود: سند چشم انداز بیست ساله کشور یک برنامه واقع نگر و مبتنی بر برنامه ها و توانایی های انسانی، علمی، تکنولوژی و صنعت در کشور تبیین شده که بندهای مختلف این سند به تولید علم و فناوری های برتر تاکید دارد.

معاون اول رئیس جمهوری یاد آور شد: سند چشم انداز از جمله سندهایی است که جمهوری اسلامی را برای رسیدن به قله های سعادت و پیشرفت و همچنین فعالیت های مستمر مخصوصا در بخش صادرات کمک می کند.

داوودی همچنین با اشاره به اصلاح ساختار تولید در کشور به ویژگی های تولیدات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: تولیدات غیر نفتی، مدیریتی و کارآفرینی و همچنین تکنولوژی باعث خواهد شد کشور در زمینه روابط بین الملل ارتقاء پیدا کند که لازمه همه اینها رشد اقتصاد غیر نفتی است.

وی توسعه و گسترش صادرات غیر نفتی را یکی دیگر از مهم ترین برنامه های دولت عنوان کرد و گفت: گسترش صادرات غیر نفتی نقش تعیین کننده ای در اصلاح ساختار تولید و ارتقاء روابط همه جانبه بین المللی ایجاد می کند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز 1/7 درصد از تولیدات ما را تولیدات غیر نفتی تشکیل می دهد در حالی که نرم جهانی آن بالای 20 درصد است که به اعتقاد بنده این یک هشدار است که ما باید به آن توجه کنیم حتی اگر ثروت نفت را نیز در اختیار داشته باشیم.ما باید توانایی ، کارآفرینی و مدیریت توسعه را در کشور گسترش دهیم زیرا تولیدات غیر نفتی است که کشور را به پیشرفت و سعادت می رساند.

داوودی صادرات غیر نفتی را یکی از لوازم و سیاست های جهشی برای ورود به بازارهای بین المللی خواند و گفت: ما امروز نیازمند فناوری های نو در کشور هستیم زیرا این موضوع در صادرات غیر نفتی بسیار تاثیرگذار است و از سوی دیگر صادرات غیر نفتی باعث خواهد شد تا فناوری های ما بومی شود.

دکتر داوودی گسترش و برقراری ضوابط همه جانبه با کشورهای مسلمان و منطقه را یکی دیگر از سیاست های دولت نهم در جهت توسعه صادرات غیر نفتی خواند و گفت: امروز ابزار و مناسبات این تجارت و صادرات غیر نفتی که می تواند باعث برقراری ارتباط گسترده و عمیق بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه به ویژه مسلمان شود آماده است حال شما صادرکنندگان باید به خوبی و درستی از این موقعیت استفاده کنید.

وی افزود: ارتباطی که امروز ما با جهان پیرامون خود برقرار کردیم که بیش از 150 کشور است باعث شده تا جمهوری اسلامی در بحث خدمات فنی مهندسی که یک بحث ویژه است گام های مثبت و تاثیرگذاری بردارد .

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به سیاست ها و اقدامات دولت در زمینه صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی گفت: اولین بحث سیاست دولت این است که در جهت تشویق صادرکنندگان بزرگ در خوشه های صادراتی گام بردارد، زیرا ما نیاز داریم در بازارهای بین المللی رقابت داشته و سیاست های عدالت محوری را نیز به ئنمایش بگذاریم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به سیاست متمرکز در بخش صادرات اشاره و خاطر نشان کرد: در حال حاضر باید سیستم هایی در کشور فراهم شود که بتوانیم یک مدیریت متمرکز را در امر صادرات ایجاد کنیم زیرا در حال حاضر بحث خوشه های صادراتگرا در حال نهایی شدن است، زیرا این نوع صادرات "خدمات فنی مهندسی"علاوه بر تسخیر بازار بر گسترش روابط همگرایی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها کمک شایانی خواهد کرد.

وی برقراری روابط سیاسی ، توسعه روابط سیاسی اقتصادی مبتنی بر سیاست های انسان محور، برقراری ضریب امنیت برای صادر کنندگان را از دیگر برنامه های مهم دولت در راستای پیشرفت صادرات کشور برشمرد.

داوودی برقراری این سیاست ها موجب همگرایی و یکپارچگی در بازارهای بین المللی برای آن هم به نفع ایران خواند و گفت: در اجلاس سران حاشیه دریایی خزر سران کشورها در خصوص برقراری ارتباط های اقتصادی بین کشورهای یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند که اعلام آمادگی کشور قزاقستان به عنوان یکی از کشورهایی که دارای نیروی کار فراوان، منابع و امکانات خوب برای همکاری به جمهوری اسشلامی ایران از جمله این اقدامات خوب است.

معاون اول رئیس جمهوردر بخش دیگری از سخنان خود به بدهی دولت اشاره کردو گفت: در حال حاضر دولت 4 هزار میلیارد ریال بدهی دارد که امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم از صندوق ذخیره ارزی با کمک مجلس برداشت کنیم که اگر این اتفاق هم نیفتاد ما از طریق دیگر این بدهی را پرداخت خواهیم کرد.

وی درهمچنین به بحث تورم اشاره کرد و گفت: دولت تلاش دارد تا در سیاست های خود تورم را ریشه کن کند و نگذارد این تورم باعث زیان شما صادرکنندگان شود.

معاون اول رئیس جمهوری در همچنین به سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک و سخنرانی وی در دانشگاه کلمبیا و سفر ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کشورمان اشاره کرد و گفت: بعد از سفر رئیس جمهوری به نیویورک و سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران، شخص آقای پوتین اظهار داشته است که آماده برقراری ارتباطات گسترده با کشور مستقل جمهوری اسلامی ایران است.

وی اعلام کرده است که کشورش آماده ارتقاء روابط اقتصادی آن هم بدون محدودیت است که همین عوامل باعث خواهد شد زمینه های مناسبی برای تجارت و صادرات در ایران و دیگر کشورها به وجود آید که شما صادرکنندگان باید از این موقعیت ها به نحو مطلوب و شایسته استفاده کنید.

داوودی خاطر نشان کرد: دولت نهم با فعالیت هایی که داشته است امروز این بستر را فراهم کرده که شما صادرکنندگان بتوانید در راستای سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران مخصوصا سند بیست ساله حرکت کنید.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی یکی از مباحثی است که باید به آن توجه خاص شود . ما امروز باید با تشکیل بانک مشترک با کشورهای خارجی بتوانیم صادرکنندگانمان را تضمین کنیم. که اختصاص دو میلیارد دلار بودجه از سوی دولت در همین راستا بوده است.

دکتر داوودی همچنین با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: این اصل یک تحول اساسی در کشور ایجاد کرده است که با تعیین خط و مشی که رهبری آن را مشخص کرده اند، دولت موظف شده است در راستای حمایت از بخش خصوصی گام بردارد که ارائه 60 آیین نامه از سوی دولت نیز در همین راستا است.

وی گفت: ما انتظار داریم بخش خصوصی و تعاون نیز با فعالیت بیشتر بستری را فراهم کنند که هر چه سریعتر بتوانیم سیاست های اصل 44 را در کشور محقق کنیم.

داوودی اظهار داشت: در حال حاضر دولت با ارائه لایحه به سیستم بانکی به آنان اعلام کرده است که منابع لازم را برای تجهیز شرکت های غیر دولتی فراهم کند و شرکتهای عظیم غیر دولتی را در اختیار خود بگیرد.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: اصل 44 زمینه خوبی است تا با استفاده از منابع موجود ، بخش خصوصی وارد کار شود و تحرک در صادرات غیر نفتی را ایجاد کند که بنده امیدوارم با سیاست های دولت و همکاری بخش های تعاون وجود دارد بتوانیم به این هدف بزرگ هر چه زودتر دست پیدا کنیم.

همچنین در روز ملی صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد از 44 صادر کننده نمونه با لوح تقدیر وتندیس تقدیر به عمل آمد. در پایان این مراسم نیز از تمبر روز ملی صادرات رونمایی و سپس توسط معاون اول رئیس جمهور ابطال شد.