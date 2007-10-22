حمیدرضا اردلان عضو هیئت بازبینی بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: "تا آنجا که من می دانم بازبینی فیلم به صورت مشروط خواهد بود و اگر کاری بتواند از طریق فیلم مفهوم خود را القاء کند به صورت مشروط پذیرفته می شود تا مجدداً مورد بازبینی حضوری قرار بگیرد. گرچه من هر 43 اثر بازبینی بخش مسابقه بین الملل را حضوری بازبینی کردم."

وی درباره سطح کیفی آثار افزود: "در این بازبینی ها در سه سطح ضعیف، متوسط و عالی کار موجود بود. حتی چند کار بودند که به لحاظ خلاقیت و تکنیک در حد بسیار بالایی بودند. از نظر موضوعات نیز آثار متنوع بودند. آثاری با موضوعات انتزاعی، مدرن، اجتماعی و رئالیستی و آثاری از شکسپیر و لورکا نیز وجود داشت."

43 نمایش متقاضی برای حضور در بخش مسابقه بین الملل جشنواره تئاتر فجر امسال توسط حمیدرضا اردلان، حسین مسافر آستانه، فریندخت زاهدی، امین تارخ و محمود عزیزی مورد بازبینی قرار گرفت.