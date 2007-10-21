خانجانی مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران شد

عبدالله ناصری سخنگوی ستاد مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: مسئولان کمیته ها و بخش های مختلف ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نیز که همگی زیر نظر مرتضی حاجی فعالیت می کنند، به صورت تقریبی مشخص شده اند.

وی افزود: جهانبخش خانجانی، جواد امام، سید شهاب قندالی، رحمانی نماینده جمعیت جوانان ایران اسلامی، مرادی نماینده‌ حزب اراده ملت، محمودی نماینده خانه‌ کارگر، علی تاجرنیا نماینده انجمن اسلامی جامعه پزشکان، حق‌پرست و همچنین چند تن دیگر از افرادی هستند که این مسئولیت‌ها به آنان تفویض خواهد شد.

ناصری در ادامه گفتگو با مهر به دیدار روز گذشته نمایندگان اصلاح طلبان با ضرغامی اشاره کرد و ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدار گفت: دیدارهای ما با رئیس سازمان صدا وسیما در آینده ادامه خواهد یافت و اکنون منتظر استقرار در ساختمان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و برنامه ریزی در این راستا هستیم.

سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان همچنین در خصوص بررسی و شناسایی کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم در این ستاد، تصریح کرد: در این باره بحث های کلی در ستاد صورت گرفته و جمع بندی نهایی در این خصوص تا 10 روز آینده نهایی خواهد شد.