به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و درادامه رسیدگی به جزییات لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مقرر کردند : در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری ، شرکت های شهرک های جدید ،شرکت ها وکارخانه ها ، هزینه تامین زیر ساخت و ابنیه خطوط ریلی ، شهر کهای اقماری ،شهرهای جدید یامحل شرکت یا کارخانه را تامین نمایید، دولت هزینه نوسازی ، علائم ، تاسیسات و ناوگان اجرا پروژه های مربوطه را تامین نماید.

بنا بر این مصوبه همچنین مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری ها خواهد بود.