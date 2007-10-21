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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۳

با تصویب مجلس؛

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری به شهرداری‌ها واگذار شد

مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری به شهرداری‌ها واگذار شد

مجلس شورای اسلامی، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن را به شهرداری‌ها واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و درادامه رسیدگی به جزییات لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مقرر کردند : در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری ، شرکت های شهرک های جدید ،شرکت ها وکارخانه ها ، هزینه تامین زیر ساخت و ابنیه خطوط ریلی ، شهر کهای اقماری ،شهرهای جدید  یامحل شرکت یا کارخانه را تامین نمایید، دولت هزینه نوسازی ، علائم ، تاسیسات و ناوگان اجرا پروژه های مربوطه را تامین نماید.

بنا بر این مصوبه همچنین مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری ها خواهد بود.

کد مطلب 572059

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