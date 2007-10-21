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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۱

تیم بسکتبال جوانان ایران تورنمنت مالزی را با پیروزی آغاز کرد

تیم بسکتبال جوانان ایران تورنمنت مالزی را با پیروزی آغاز کرد

تیم بسکتبال جوانان کشورمان دیدارهای خود در تورنمنت بین المللی مالزی را با برتری برابر اندونزی شروع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی بسکتبال مالزی از امروز با شرکت 8 تیم دراین کشور آغاز شد. تیم جوانان کشورمان که در گروه یک این رقابت ها قرار دارد در اولین بازی خود به مصاف اندونزی رفت و با نتیجه 88 بر 54 به برتری دست یافت. دیگر دیدار این گروه بین تیم های تایلند و فیلیپین برگزار شد.

در گروه دوم این مسابقات نیز تیم چین با نتیجه 62 بر 51 مقابل سنگاپور پیروز شد و هند با نتیجه 108 بر65 بازی را به تیم میزبان واگذار کرد.

این رقابت ها فردا پیگیری می شود و بسکتبالیست های کشورمان دردومین بازی با نمایندگان تایلند دیدارمی کنند.

کد مطلب 572069

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