تیم بسکتبال جوانان ایران تورنمنت مالزی را با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی بسکتبال مالزی از امروز با شرکت 8 تیم دراین کشور آغاز شد. تیم جوانان کشورمان که در گروه یک این رقابت ها قرار دارد در اولین بازی خود به مصاف اندونزی رفت و با نتیجه 88 بر 54 به برتری دست یافت. دیگر دیدار این گروه بین تیم های تایلند و فیلیپین برگزار شد.

در گروه دوم این مسابقات نیز تیم چین با نتیجه 62 بر 51 مقابل سنگاپور پیروز شد و هند با نتیجه 108 بر65 بازی را به تیم میزبان واگذار کرد.

این رقابت ها فردا پیگیری می شود و بسکتبالیست های کشورمان دردومین بازی با نمایندگان تایلند دیدارمی کنند.