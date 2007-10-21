هیئت 30 نفره تجاری ایران به مسکو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت 30 نفره ایرانی قرار است درمراسم "روزاقتصاد ایران" بامقامات اقتصادی دولتی وفعالان بخش خصوصی کشورروسیه،دیدارومذاکره کند.

هیئت تجاری ایرانی که ملاقات با مقامات اقتصادی دولت روسیه، نشست مشترک با اعضای اتاق های بازرگانی وبازدید از فعالیت های اقتصادی کشورروسیه را دردستور کار دارد،بامداد روز دوشنبه، تهران را به مقصد مسکو ترک خواهد کرد.

هیئت ایرانی همچنین قراراست دراین سفر4 روزه، با تجارایرانی، مسئولان سرکنسولگری ایران ومسولان اتاق بازرگانی آستراخان، دیدار و مذاکره کند.

یحیی آل اسحاق سرپرست هیئت تجاری اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران پیش از عزیمت به کشورروسیه، با تاکید براهمیت این سفر گفت: مسایل بسیارمهمی از جمله حل برخی مسایل گمرکی ومحدودیت های تجاری، همچنین بررسی فرصت های مشترک سرمایه گذاری دردستورکار هیات ایرانی قراردارد.

وی افزود: هرچند برنامه های مربوط به اعزام هیئتی تجاری از سوی اتاق تهران درهفته های گذشته تنظیم شده است اما سفر هفته گذشته رئیس جمهوری روسیه به ایران، براهمیت مذاکرات هیئت ایرانی افزوده است.

رویس اتاق تهران گفت: درصورتی که سطح روابط دیپلماتیک ایران وروسیه تا این اندازه مناسب ودوستانه نبود، بازهم سفرهیئت ایرانی به مسکو برای حل برخی مسایل ومشکلات گمرکی وتجاری اهمیت فوق العاده ای داشت.

یحیی آل اسحاق گفت: درهیئت اعزامی به مسکو، به جز فعالان بخش خصوصی، نمایندگانی درسطح معاون وزیر و مدیران ارشد از وزارت خانه های بازرگانی، امورخارجه،اموراقتصادی ودارایی وصنایع ومعادن حضوردارند که می تواند برکیفیت مذاکرات این هیئت تجاری تاثیرگذارباشد.

وی افزود: برنامه های متعددی از جمله نشست با تجارایرانی ،دیدارومذاکره با مقامات اتاق های بازرگانی ،برگزاری روزاقتصاد ایران، مذاکره با مقامات گمرکی ومسولان تجاری آستراخان دردستورکار هیئت ایرانی قرار دارد.

آل اسحاق با اشاره به مراسم "روزاقتصادایران" که سال گذشته به ابتکار اتاق تهران و با همکاری وزارت امورخارجه درکشورهای اسپانیا، پرتقال وایتالیا برگزارشده است،گفت: باتاب مثبت فعالیت های برون مرزی، مارا برآن داشته است تا برگزاری این گونه مراسم راهمچنان دردستورکارداشته باشیم.

اعضای هیئت تجاری اتاق تهران به همین مناسبت شنبه هفته جاری گردهم آمدند تا اهداف وفرصت های سفربه روسیه را مروروزمینه رایزنی موثربا مقامات کشورروسیه را فراهم کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در سفرهیئت تجاری اتاق تهران،اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک ایران وروسیه، شاهرخ ظهیری عضوهیئت رئیسه اتاق تهران،هادی تیزهوشان رئیس اتاق رشت، موسی وفائیان رئیس اتاق ساری، حسن طاهریان مشاوراقتصادی وزارت امورخارجه، سیدکمال سید علی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، احمد جمالی مدیرکل سرمایه گذاری های خارجی سازمان سرمایه گذاری خارجی و جمع دیگری از مدیران وفعالان اقتصادی کشور، رئیس اتاق تهران را همراهی می کنند.