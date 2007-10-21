بررسی نامزدهای احزاب اصلاح طلب آغاز شد

اشرف بروجردی، مسئول کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: عجله ای برای نهایی کردن لیست ستاد ائتلاف نداریم و به احتمال فراوان لیست نهایی این ستاد در ایام انتخابات و پس از بررسی کامل تمامی لیست های ارائه شده اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ گونه لیستی از سوی احزاب و گروه های اصلاح طلب به ستاد ائتلاف ارائه نشده است، اظهارداشت: هیچ گونه سقف زمانی برای معرفی و ارائه لیست گروه های اصلاح طلب به ستاد ائتلاف نگذاشته ایم تا آن ها پس از بررسی های دقیق، افراد مورد نظر خود را انتخاب کرده و بهترین لیست را به ستاد ائتلاف ارائه کنند.

زنان اصلاح طلب لیست جداگانه نمی دهند

این عضو ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا زنان اصلاح طلب قصد دارند برای انتخابات مجلس هشتم لیستی جداگانه ارائه کنند یا خیر؟ گفت: قطعا لیستی جداگانه از جانب زنان اصلاح طلب برای انتخابات آتی ارائه نخواهد شد، چون تاکنون برنامه های انجام شده امیدواری های زیادی را برای تحقق خواست آنها ایجاد کرده است.

وی با اشاره به برگزاری اولین مجمع سراسری زنان اصلاح طلب در شیراز، تصریح کرد: پس از بررسی دستاوردهای این نشست و به احتمال فراوان برنامه های زنان اصلاح طلب برای برگزاری چنین نشست هایی در کشور ادامه خواهد یافت.

بروجردی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه ها و رایزنی های ما در کمیته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با چهره ها تاثیر گذار و گروه های سیاسی برای پیگیری مطالبات این دو قشر در انتخابات مجلس هشتم ادامه خواهد یافت.