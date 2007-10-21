9 سرباز ارتش ترکیه در حمله "پ ک ک" کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، این منابع گفتند شورشیان حزب کردستان (پ ک ک) امروز به یک واحد پیاده نظام ارتش ترکیه در مناطق کوهستانی نزدیک شهر یوکسه کویا از استان حکاری حمله کردند و تبادل آتش شدید بین دو طرف هنوز در جریان است.

در این درگیری تعدادی نیز زخمی شده اند، اما تعداد آنها اعلام نشده است. شبکه تلویزیونی NTV شمار کشته ها را 12 نفر اعلام کرد.

این نخستین حمله عمده کردها به ارتش از روز چهارشنبه هفته گذشته است که پارلمان ترکیه مجوز حمله نظامی به شمار عراق را برای سرکوب شورشیان کرد، صادر کرد. آنکارا می گوید حدود سه هزار و 500 جنگجوی پ ک ک در منطقه خودمختار کردستان عراق پناه گرفته اند و از آنجا برای حمله به داخل ترکیه استفاده می کنند و رهبران کردهای عراق نیز از آنها حمایت می کنند.

با آنکه مقامهای ترکیه گفته اند مجوز پارلمان به معنی آغاز فوری حمله به شمال عراق توسط ارتش نیست، اما حمله امروز سبب کاستن از خویشتنداری آنها و افزایش احتمال شروع عملیات نظامی می شود.