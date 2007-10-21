"اخراجی" به خطوط قرمز نزدیک شد

مهدی کرمپور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولین تجربه تلویزیونی خود گفت: "تلویزیون مدیوم خاص خود را دارد و کارگردان در آن با مخاطب انبوه رو به روست. با توجه به این موضوع باید بگویم ساخت فیلم "اخراجی" تجربه‌ای خوب برای من بود."

آتیلا پسیانی در نمایی از "اخراجی"

وی یکی از مشکلات موجود در راه تولید این پروژه را فرصت محدود برای به سرانجام رساندن آن دانست و تصریح کرد: "من از مرحله ایده تا پخش فقط یک ماه فرصت داشتم. در حالی که این پروسه در شرایط عادی حداقل به شش ماه وقت نیاز دارد. در واقع کمبود وقت به کار لطمه زد، اما این عاملی نبود که در بیان روایی و ساختاری فیلم از نکته ای به راحتی عبور کنیم."

کارگردان فیلم "اخراجی" با اشاره به این نکته در این فیلم تلاش کرده به برخی خطوط قرمز نزدیک شود خاطرنشان ساخت: "ما در این فیلم به مسائلی در ارتباط با پلیس اشاره کردیم که تقریبا در تلویزیون پرداختن به این مضامین بی سابقه بود و مشکلی هم برایمان ایجاد نکرد."

کرمپور در پاسخ به این سئوال که موارد مورد نظر او در ارتباط با پلیس به شکلی محافظه کارانه مطرح شده بود گفت: "به اعتقاد من نمی توان یکشبه همه قواعد را به هم ریخت، همین اندازه که تلویزیون برای ساخت فیلمی پلیسی از من دعوت کرده نشان می دهد آنها خواهان این بودند که فیلمی متفاوت در این عرصه تولید شود و دراین راه نیز همکاری های لازم را با من داشتند."

وی درباره شیوه استفاده از دوربین روی دست برای تصویر کردن فیلم گفت: "من همیشه در پی تجربه های نو و متفاوت هستم و همیشه مترصد این فرصت بودم که از شیوه دوربین روی دست استفاده کنم. حس کردم این روش در فیلمی چون "اخراجی" جواب می دهد."

کرمپور در پایان درباره سکانس پایانی و کشته شدن دختر توسط پلیس نیز گفت: "پلیس در این سکانس طبق قانون عمل می کند، یعنی اگر کسی روی پلیس اسلحه بکشد پلیس می تواند بلافاصله او را بکشد، سرگرد هم در این فیلم برحسب وظیفه اش عمل کرد."

فیلم تلویزیونی "اخراجی" شنبه شب با بازی آتیلا پسیانی، سحر دولتشاهی، سیامک احصایی، سیدمهرداد ضیایی و بهرام ابراهیمی در قالب جشنواره فیلم های پلیسی از شبکه دو سیما پخش شد.