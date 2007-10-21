به گزارش خبرنگار مهر، تحلیل مراسم اجتماعی مراسم قربانی در ایران در اولین نشست گروه انسان‌شناسی انجمن جامعه شناسی ایران بررسی خواهد شد.

در این نشست دکتر علی بلوک باشی ، پژوهشگر و عضو دایر المعارف بزرگ اسلامی به بررسی و تحلیل مراسم قربانی در ایران خواهد پرداخت.

گروه انسان شناسی انجمن جامعه شناسی ایران در برنامه های بعدی خود که تا اوایل سال آینده ادامه خواهد یافت هر ماه به یک بحث اساسی در حو|ه انسان شناسی می پردازد که عناوین برخی از آنها عبارتند از: شهر شناسی از منظر گورستان، چشم اندازهای دستاوردهای همکاری علمی فرانسه و ایران، چشم اندازهای همکاری علمی آلمان و ایران، اپنوموزیکولوژی در ایران، گزارش طرح انسان‌شناسی، دیرینه شناسی، تاریخ و چشم اندازها در منطقه بریران و انسان‌شناسی فوتبال.

تحلیل اجتماعی مراسم قربانی در ایران با حضور دکتر علی بلوک باشی روز چهارشنبه نه آبان ماه از ساعت 30/16 در سالن کنقرانس انجمن جامعه شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.