قیصری و مرتضائیان آبکنار در میان نامزدهای کتاب سال دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فردی، مجید قیصری، حسین مرتضاییان آبکنار، شمسی خسروی، نرگس آبیار و عبدالمجید نجفی به عنوان نامزدهای دریافت بهترین جایزه در بخش داستان و رمان کتاب سال دفاع مقدس معرفی شدند.



کتاب های "یوسف" از امیرحسین فردی، "باغ تلو" نوشته مجید قیصری، "عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک" تألیف حسین مرتضاییان آبکنار، "نیمه نارنج" نوشته شمسی خسروی، "چشم سوم" تألیف نرگس آبیار و "با جام‌های شوکران" نوشته عبدالمجید نجفی به عنوان نامزدهای دریافت بهترین جایزه در بخش داستان و رمان کتاب سال دفاع مقدس معرفی شدند.

ابراهیم حسن بیگی سرگروه داوران در بخش داستان و رمان به همراه مهدی میرکیانی، محسن مؤمنی، مصطفی خرامان، داوود غفارزادگان، مصطفی قلعه‌گری که داوری آثار رسیده را در این دوره بر عهده داشته ‌اند در نهایت بهترین کتاب سال دفاع مقدس را از میان این آثار معرفی می‌کنند.

بهترین اثر انتخابی از میان نامزدهای این بخش روز 24 آبان و همزمان با روز کتاب و کتابخوانی معرفی و تقدیر می‌شود.