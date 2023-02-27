پیش بینی تداوم شرایط جوی پایدار برای کرمانشاه تا انتهای هفته جاری

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی شرایط پایدار حاکم بر جو منطقه همچنان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این شرایط به استثنای روند آرام افزایش دمای هوا و در بعضی ساعات وزش باد ملایم همراه با رشد ابر، پدیده قابل توجه دیگری برای جو استان کرمانشاه در پی نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت موجی کم رطوبت در روز شنبه علاوه بر تشدید وزش باد و افزایش ابر ممکن است سبب بارش خفیف باران در برخی نقاط از استان کرمانشاه شود.

دولتشاهی بیان کرد: دمای هوا کرمانشاه طی امروز در سردترین ساعت به منفی یک درجه سانتیگراد و در گرم‌ترین ساعت به ۱۹ درجه سانتیگراد خواهد رسید.