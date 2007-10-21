نگاه به صادرات از جنس کارهای اتفاقی و واکنشی محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در یازدهمین همایش روز ملی صادرات در تهران گفت: اگر صادرات از جنس کارهای اقتضایی ، اتفاقی و واکنشی باشد ، قطعا تصور می رود که پسماند تولید داخلی برای حضور در بازارهای جهانی است که این یک نگاه لحظه پردازانه و محکوم به شکست است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جنس کار صادرات را حضور در یک مسابقه پر چالش دانست و گفت: این مسابقه بازیگران متعددی دارد که بازارها را آینده سازی می کنند و حضور در این بازی بین المللی بدون تدبیر ناموفق خواهد بود.

نهاوندیان گفت: باید در امر صادرات نگاه بلند مدت و تدبیر گرایانه داشته باشیم که مطالعه علمی و آموزه های اسلامی نیز این موضوع را به ما گوشزد می کند. در چنین شرایطی وظیفه تدبیر بر دوش هر کسی است که تضمین عزت آینده را می خواهد.

نهاوندیان خدمت گزاری را تنها خلاصه در پاسخ به حوادث آنی نداشت و گفت: خدمتگزاری تدبیر نگاه به آینده است که دراین میان سئوال مطروحه این است که آیا تدبیر برای صادرات وظیفه دولت است یا بخش خصوصی نیز موظف است.

وی پاسخ این سئوال را در سیاست های ابلاغی اصل 44 نهفته دانست و تصریح کرد: این تدبیر وظیفه بخش خصوصی است که باید این موضوع را چالاک و آینده نگر پیگیری کند.

به گفته وی اگر تدبیر از سوی بخش خصوصی باشد، دولت باید این بخش را برای تدبیر مطلوب توانمند سازی کند که این موضوع دارای 4 مرحله امکان سنجی اقتصادی ، بازار سازی ، رقابت و حضور و ارزیابی وپیشرفت است.

نهاوندیان افزود: نخستین کاری که صادر کننده بالقوه باید در مرحله اول صورت دهد این است که یک مدیر برنامه ریزی باشد؛ به این معنا که بتواند آینده و بازار را محاسبه کرده واز سوی دیگر دولت نیز دراین محاسبه باید مدیر را همراهی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: در حال حاضر صادر کنندگان ایرانی با انبوهی از رقبای پرتوان و پرحامی روبرو هستند که باید بازارسازی را به عنوان یک هدف مد نظر قرار دهند و این کاری است که سایر رقبا نیز به آن پرداخته اند.

وی خاطرنشان کرد: با دقت در نحوه عملکرد رقبا در بازارهای بین المللی در می یابیم که آنها از استراتژی تجاری تبعیت کرده و در این میان تدوین استراتژی تجاری از سوی صادر کنندگان ضروری به نظر می رسد.

نهاوندیان گفت: در تدوین این استراتژی توجه به مطالعات بازارهای هدف رقابت فضاها و بازاریابی ، دیپلماسی سیاسی، کاهش هزینه های شروع کار، استفاده از تشکل های اقتصادی ایرانیان خارج کشور وتوجه به زیر ساختها ضروری است.

به گفته وی ، سخن امروز دنیا رقابت فضاها و نه رقابت کالاهاست که در این شرایط باید فضای رقابتی بازارها را بشناسیم.

نهاوندیان در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در این میان بازاریابی نقش مهم ایفا کرده و به نوعی علمی تخصصی است که اتاق بازرگانی به جدیت در حال پیگیری این موضوع است تا تشکل حرفه ای علم بازاریابی را راه اندازی کند.

وی افزود: دیپلماسی سیاسی در موضوع بازارگشایی موثر بوده و برای حضور در مناقصات بین المللی باید از دیپلماسی سیاسی قوی برخوردار باشیم ، به این منظور باید نمایندگان سیاسی کشور که همان سفرا هستند ، فعال و توانمند کنیم.

نهادندیان در خصوص پایین آوردن هزینه های شروع کار افزود: تاسیس مراکز تجاری در کشورهای هدف باید با جدیت دنبال شود و حمایت دولت نیز ضرری به نظر می رسد از سوی دیگر خطوط حمل و نقل می تواند در پایین آوردن هزینه های شروع موثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکل های اقتصادی خارج کشور را سرمایه های پرارزشی باری پیاده سازی برنامه های صادراتی کشور دانست. نهاوندیان از بازگشایی مرز باشماق به عنوان یکی از دروازه های مهم صادراتی کشور خبر داد.

وی با تاکید بر لزوم نظم و سرعت دولت در امور اجرایی برای حضور و رقابت صادر کنندگان در بازارهای هدف، تصریح کرد: مبنای سیاستگذاری اقتصادی دولت باید قابل اتکا باشد به این معنا که اگر چه دولت گاهی به صورت اقتضایی تصمیماتی را اتخاذ می کند ولی لطمات ناشی از این تصمیمات را باید برای صادر کنندگان جبران کند.

نهاوندیان در خصوص پوشش ریسک های صادراتی اظهار داشت: توجه به این امر یک موضوع ضروری است که باید از سوی دولت اجرا شود.

وی افزود: در مرحله ارزیابی و پیشرفت باید خود را موظف بدانیم که اگر قرار است نهضت همگانی برای حضور بخش خصوصی درا یران و درخشیدن ایران دربازار های جهانی اجرا شود باید شاخص های خاصی برای ارزشیابی مدیران خود داشته باشیم.

نهاوندیان ادامه داد: به عنوان مثال، در ارزیای عملکرد، نقش و اثر مدیران و وزرا مبنا باید افزایش صادرات غیر نفتی باشد ضمن اینکه ارزیابی حضور در بازارهای جهانی برای چندین سال ، موفقیت ها و خطاها بررسی شود.

وی با تاکید بر ضرورت حذف مزیت های طبیعی بازارهای همسایگان، گفت: همچنین ارزیابی صادر کنندگان و برگزیدن صادرکنندگان نمونه نیز حائز اهمیت است ولی این ملاک ها باید به صورت مرتب کیفی تر شود، ضمن اینکه خدمات پس از فروش نیز مد نظر قرار گیرد.