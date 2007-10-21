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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

نخست وزیر بحرین بر ضرورت حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید کرد

نخست وزیر بحرین در واکنش به ادامه تنش آفرینی غربی ها درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران، بر ضرورت حل این مسئله از راه گفتگو و عاری شدن منطقه خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ "خلیفه بن سلمان آل خلیفه" نخست وزیر بحرین درگفتگو با روزنامه الریاض عربستان تاکید کرد: اولویت فعالیتهای دیپلماتیک باید پایان دادن به هرگونه درگیری درمنطقه باشد، زیرا منطقه دیگر تحمل جنگهای ویرانگر دیگری را ندارد

شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه همچنین با تاکید برحق همه کشورهای منطقه از جمله ایران برای برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای بدون اشاره به رژیم صهیونیستی که به سبب حمایتهای غرب از پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای طفره می رود،گفت : بحرین با هرگونه نقض معاهده منع گسترش سلاح های کشتار جمعی به ویژه در منطقه خاورمیانه به جهت حساسیت آن مخالف است.

نخست وزیربحرین درادامه با اشاره به اوضاع و شرایط عراق با تاکید بر حفظ وحدت و حاکمیت ملی عراق، از کشورهای عربی خواست تا دربرابر تقسیم عراق ایستادگی کنند.

وی در اشاره به کنفرانس صلح بوش، بر تعهد کشورش و همه کشورهای عربی به طرح صلح اعراب که به ابتکار عمل پادشاه عربستان در نشست سال 2002 بیروت ارائه شد، تاکید کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که کنفرانس آتی صلح بوش به نتایج مثبتی ختم شود.

کد مطلب 572094

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