به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند و در نهایت پرسپولیس با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

در شرایطی که انتظار می رفت یحیی گل محمدی در نشست خبری بعد از این دیدار شرکت کند، بازهم اوسمار ویرا دستیار وی به سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی آمد و در مورد بازی و مسائل فنی آن توضیح داد.

اوسمار در مورد دلیل غیبت گل محمدی در نشست های خبری گفت: این یک تصمیم شخصی است و خود ایشان باید در موردش صحبت کند. آقای گل محمدی برای نیامدن به نشست های خبری دلایل شخصی دارند.

از سوی باشگاه پرسپولیس هم اعلام شد که گل محمدی هموار با رسانه ها تعامل نزدیک و خوبی داشته اما بنا بر دلایلی شخصی فعلا امکان حضور در سالن های کنفرانس قبل و بعد از بازی را ندارد و شاید در آینده تصمیمش تغییر و در نشست ها حضور پیدا کند.