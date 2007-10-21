نسبت نیروهای پلیس به جرم در استان تهران کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، علی فرهادی ظهر امروز در بخش دوم همایش انتظامی و قضایی اظهار داشت: در برخی موارد طی یک هفته علاوه بر وقوع جرم در حوزه های مختلف تنها در حوزه آگاهی 10 قتل صورت می گیرد و برای کشف جرم باید توان نیروهای انتظامی در حوزه های تخصصی افزایش یابد.

وی با اشاره به وجود 20 هزار زندانی در شهرستان کرج خاطرنشان کرد: میزان انتقال مجرمین به زندان در سال جاری ماهانه 450 نفر است که نسبت به سال قبل، 56 نفر در طول یک ماه کاهش یافته است.

فرهادی یادآور شد: برای دستیابی به موفقیت در امر ایجاد امنیت و مبارزه با ناهنجاری در جامعه باید همکاری های نیروهای انتظامی و قضایی افزایش یابد.

فرمانده نیروی انتظامی استان تهران نیز در ادامه این مراسم اظهار داشت: با توجه به زمینه ساز بودن برخی اماکن برای وقوع جرم طی شش ماهه اول سال جاری پنج هزار مکان متخلف و باغات در سطح استان تهران پلمپ شده است.

سردار رضا زارعی خاطرنشان کرد: استان تهران در حوزه برخورد با اراذل و اوباش یکی از استان های برتر در کشور است و در این خصوص تا کنون 300 نفر روانه زندان شده اند.

وی افزود: میزان کشف مشروبات الکلی در استان طی شش ماه گذشته 120 هزار بطر لیتر بوده است که نسبت به مدت مشابه در سه سال گذشته روند نزولی داشته است همچنین 13 هزار معتاد در سال جاری دستگیر شده اند که 90 درصد عملیات کشفی نیروی انتظامی در سال جاری متمرکز بر عملیات اطلاعاتی و کلی بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه بداخلاقی های فردی و بدحجابی در سطح استان به 120 هزار نفر تذکر داده شده و پنج هزار نفر به کلاس های ارشاد هدایت شده اند.