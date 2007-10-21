جشنواره فیلم توکیو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری شینهوا اعلام کرد این فیلم بر مبنای رمانی نوشته تتسو تاکاشیما با همکاری وزارت دفاع و نیروهای هوایی و زمینی ژاپن و بودجه 10 میلیون دلار ساخته شده و درباره یک عکاس است که شاهد سقوط یک هواپیمای رادارگریز آمریکایی می‌شود و به خاطر دزدیده شدن مواد منفجره این هواپیما تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

در جشنواره فیلم توکیو که تا 28 اکتبر (ششم آبان) ادامه دارد، بیش از 300 فیلم از سرتاسر دنیا نمایش داده می‌شوند. مراسم افتتاحیه اواخر عصر گذشته در "روپونگی هیلز" در مرکز توکیو با حضور حدود حدود 300 بازیگر و عوامل اجرایی روی فرش قرمز برگزار شد. در حالی که مانند سال‌های گذشته حدود نیمی از مهمانان را ستاره‌های ژاپنی تشکیل می‌دادند، تعدادی از بازیگران معروف چینی از جمله فان بینگبینگ و میائو پو نیز در مراسم افتتاحیه شرکت کرده بودند.

در جشنواره امسال فیلم‌هایی از چین، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای منطقه خاورمیانه نمایش داده می‌شود. در بخش مسابقه در مجموع 15 فیلم برای دریافت جایزه بزرگ ساکورا با هم رقابت می‌کنند. "بر من حکومت کن" مایک بایندر، "فرشته سنگی" کری اسکوگلند، "حافظ" ابوالفضل جلیلی و "سال های اول ـ اریک نیچه" جاکوب توسن با فیلمنامه‌ای از لارس فن تریر از جمله فیلم‌های این بخش هستند. ضمن اینکه ریاست هیئت داوران جشنواره امسال را آلن لد جونیر، تهیه کننده آمریکایی به عهده دارد.

در بخش نمایش‌های ویژه نیز در مجموع 20 فیلم پخش می‌شود که از فیلم‌های مطرح آن می‌توان به "انجل" فرانسوا اوزون، "یک قلب توانا" مایکل وینترباتم، "زنگ شیرجه و پروانه" جولین شنیبل، "فیلم سیمپسن‌ها" دیوید سیلورمن، "کلاغ ها" تاکشی میکه و "همنام" میرا نائیر اشاره کرد. در بخش "بادهای آسیا ـ خاورمیانه" نیز 30 فیلم به نمایش درمی‌آید که شامل یک بخش مرور آثار ادوارد یانگ، فیلمساز فقید تایوانی است که اخیرا درگذشت. "چند روز بعد" ساخته نیکی کریمی از ایران، "نفس" کیم کی دوک و "اکسدوس" پنگ هو- چیونگ، از دیگر از فیلم‌های این بخش هستند.

در بخش "چشمان ژاپن" هم 9 فیلم ژاپنی به نمایش درمی‌آید، از جمله فیلم‌های "بخور و فرار کن ـ هفت شیاد زیبا" ساخته مامورو اوشی. دو بخش جدید نیز به جشنواره امسال اضافه شده: "سینمای جهان" که در آن هشت فیلم تحسین‌شده جشنواره‌های اروپایی نمایش داده می‌شود و "توکیو در فوکوس" که در آن 50 فیلم که داستان آنها در مرکز ژاپن اتفاق می‌افتد، پخش می‌شود.

برگزارکنندگان جشنواره توکیو به مناسبت سی و پنجمین سال عادی شدن روابط بین چین و ژاپن و دهمین سال بازگشت هنگ کنگ به چین، دو برنامه در قالب یک هفته فیلم چین و یک هفته فیلم هنگ کنگ تدارک دیده‌اند.‌ جشنواره امسال با نمایش درام تاریخی "ابریشم" به کارگردانی فرانسوا ژیرار به پایان می‌رسد.