پرونده دوپینگ فوتبال ایران در فیفا / محرومیت 2 ساله فوتبالیست دوپینگی

دکترمحمدرضا شریف رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال تا قبل از دریافت نامه تهدید آمیز فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) از دوپینگی بودن فوتبالیست حاضر در المپیاد ورزشی ایرانیان بی اطلاع بود.

وی ضمن انتقاد از فدراسیون پزشکی ورزشی افزود: مسئولان این فدراسیون موظف بودند بلافاصله پس از دریافت نتایج نمونه گیری های انجام شده در رقابت های المپیاد ورزشی ایرانیان فدراسیون فوتبال را از مثبت اعلام شدن آزمایش یکی از ورزشکاران این رشته آگاه کنند اما آن ها خیلی راحت و بدون توجه به عواقب آن از انجام این کار کوتاهی کردند.

دبیر ستاد منطقه ای مبارزه با دوپینگ رادوکا تاکید کرد: ایران از معدود کشورهایی است که دارای آئین نامه دوپینگ در ورزش فوتبال است و ما از این بابت یکی از کشورهای معتبر درفدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) هستیم. در حالیکه حرکت غیر عرف و غیرقانونی همکاران ما در فدراسیون پزشکی ورزشی باعث کمرنگ شدن این اعتبار شد.

شریف با بیان اینکه هرگونه تصمیم گیری در مورد موارد دوپینگ فوتبال باید در محل فدراسیون فوتبال انجام شود خاطرنشان کرد: در هر حال کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال بلافاصله پس از ارسال نامه فیفا وتعیین مهلت برای معرفی بازیکن دوپینگی اطلاعات لازم را ازفدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ دریافت کرد و پس از بررسی آن را در اختیار اعضای کمیته انتقالی قرار داد تا طبق قوانین موجود با بازیکن خاطی برخورد شود.

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه باشگاه بازیکن موردنظر هم در این زمینه محکوم بوده و باید پاسخگو باشد تصریح کرد: محرومیت 2 ساله حداقل محرومیتی است که برای بازیکنان دوپینگی فوتبال لحاظ می شود. البته در صورتیکه برای اولین بارمرتکب چنین خطایی شده باشد چرا که در شرایط تکرار دوپینگ برای همیشه ازحضور در میادین محروم می شوند. ضمن اینکه صدوررای در این زمینه براساس اسناد و مدارک معتبر قابل تغییر است.

شریف گفت: درهرحال تا پیش موعد مقرر از سوی فیفا (27 اکتبر) بازیکن دوپینگی خود را معرفی کرده و به طور قانونی با وی برخورد می کنیم.