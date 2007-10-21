شماره جدید "نقد سینما" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی مشهدی در یادداشت اول خود درباره اهداف پیش روی "نقد سینما" می گوید: "بهره مندی از صاحبنظران و کارشناسان هنر سینما از یکسو و برخورداری از فرهیختگان فرهنگی هنری و علمای دینی از سوی دیگر، شاید بتواند ما را در تبیین دیدگاه ها و رسیدن به تعریف هنر متعهد دینی مددکار شود و شرایطی پدید آورد که نقد سینما بیش از آنکه دغدغه نقد فیلم های روز را در سر داشته باشد به جریان ها و دیدگاه های کلان سینما در ایران و جهان نظر داشته باشد."

برخی از مطالب این شماره عبارتند از : "گام های اصلی در رفع مظلومیت فرهنگ" از دکتر بنیانیان، "کهکشان راه شیری" از حقگو، "مستندسازی از نگاه مدیریتی متمرکز" به انگیزه راه اندازی بخش مستندسازی در حوزه هنری (قسمت اول) نوشته مجتبی شاهسوند، "سینمای اجتماعی ایران از نگاه اهالی سینما"، "بحران های سینمایی در بوته نقد"، کالبد شناسی سینمای ایران (قسمت اول) و ...

در بخش سینمای اجتماعی "سینمای اجتماعی ایران در گذر ایام" نگاهی گذرا به سینمای اجتماعی ایران از حمید اکرمی، "فریاد خاموش" نگاهی به رویکردهای اجتماعی در آثار زنان فیلمساز سینمای ایران نوشته محسن بیگ آقا، "سینما در برابر گستره با عظمت یک اجتماع!" از حسین سلطان محمدی و ... را می خوانیم.

"آخرین چهره عصر طلایی سینمای ایتالیا" به بهانه درگذشت آنتونیونی، "همه چیز درباره جک سینمای تایتانیک"، "شرلوک هلمز اسطوره کارآگاهان جهان"، نگاهی به مجموعه شرلوک هلمز به مناسبت پخش مجدد از شبکه سه، مطلبی به بهانه درگذشت اینگمار برگمان و ... برخی از عناوین بخش سینمای جهان هستند.

در سیمای ماه هم عناوین زیر را می خوانیم: "رقابت ناسالم شبکه های سیما"، پرونده مجموعه "پول کثیف" جواد افشار، نگاهی به مجموعه "چارخونه" و ... نهایتاً چند مطلب تحلیلی و ترجمه ای در بخش کارگاه فیلمنامه نویسی کار این شماره را تمام می کند.

سی و هشتمین شماره ماهنامه سینمایی "نقد سینما" به صاحب امتیازی حوزه، مدیر مسئولی دکتر حسن بنیانیان و سردبیری عزیزالله حاجی مشهدی در 82 صفحه با قیمت 900 تومان منتشر شد.