نمي دانم چرا به تيم ملي دعوت نمي شوم

محمد نوازي پيستون آماده اينروزهاي استقلال تهران كه مدتها است از تيم ملي دور مانده با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: هيچ دليلي براي دعوت نشدنم به تيم ملي پيدا نمي كنم، به ليست سياه نيزاعتقادي ندارم وفكرمي كنم با هم پستي هاي خودم نيزرقابت نزديكي دارم؛ اما نمي دانم چرا اين فرصت ازمن گرفته مي شود.

وي ادامه داد: من دراين فصل بد بازي نكرده ام وتا آنجا كه درتوان داشته ام براي استقلال مثمرثمربوده ام، ضمن اينكه نحوه بازي من درسيستم تيم ملي نيزكارسازاست، اما چشمان تيم ملي هنوزنظرمثبتي برروي من ندارد، ولي فكر نمي كنم جاي كسي را تنگ كنم چون بهرحال بازيكنان با توجه به شايستگي هايشان درتركيب تيم قرارخواهند گرفت.

نوازي درپايان خاطرنشان كرد: بازي درتيم ملي براي هربازيكني افتخاراست ومن دوست دارم با توجه به آمادگي حال حاضر خود براي اين تيم مثمرثمرباشم واگرروزي دوباره درجمع ملي پوشان قراربگيرم حتما شايستگي هاي خود را اثبات مي كنم.