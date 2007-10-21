همیاران پلیس استان تهران نشان همیاری گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس پلیس راهبر استان تهران ظهر امروز در مراسم اعطای نشان به این همیاران گفت: حضور همیاران پلیس تاثیر بسزایی در کاهش تصادفات رانندگی در سطح استان داشته است.

سرهنگ محمدکریم خسروی افزود: به عنوان نمونه در روز بی تصادف با همکاری همیاران پلیس تصادفات در مقایسه با مدت مشابه 38 درصد کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: همیاران پلیس در واقع ناظران مقیم هستند که هر لحظه اقدام به تذکر، توجیه و اخطار می کنند و مقررات را همواره به بزرگترها گوشزد می نمایند.

در این مراسم علاوه بر اعطای نشان به اولین گروه همیاران پلیس استان تهران از 25 نمونه ترافیکی استان با حضور مسئولان کشوری تقدیر و به قید قرعه دو دستگاه خودرو ام وی ای به دو نمونه ترافیکی اهدا شد.