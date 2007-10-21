بسیج درب ورودی ارتش 20 میلیونی است

به گزارش مهر، رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور عصر امروز در دهمین همایش سالانه کمیته های اجرایی بسیج دانش آموزی استان کرمان در کانون اندیشه شهر کرمان اظهار داشت : حوزه فرهنگ بزرگترین مولفه قدرت در جهان امروز است و بسیج پایگاه ایجاد فرهنگ به خصوص در بین دانش آموزان است .

سردار محمد صالح جوکار گفت : پیروزی انقلاب اسلامی ایران چالش بزرگی در مقابل استکبار ایجاد کرده است که پایه های تفکر استبداد را هدف قرار داده است .

سردار محمد صالح جوکار تصریح کرد

تهدیدات غرب بر علیه ایران در

حوزه

سخت

در عرصه نظامی،

نیمه سخت

در عرصه سیاسی و

نرم

در عرصه فرهنگی در طول پیروزی انقلاب ادامه دارد

سردار جوکار گفت

تهاجم

نرم

غرب بر علیه ایران یکی از اساسی ترین عرصه هایی است که امروز با آن روبرو هستیم

جوکار عنوان کرد

دشمنان نظام با استفاده از رسانه های مختلف که اکثریت آنها از طرف صهیونیستها حمایت می شوند افکار عمومی جهان را در مقابل ملت ایران قرار می دهند

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور تصریح کرد

بسیج باید با فرهنگ سازی در مقابل تهاجم فرهنگی غرب ایستادگی کند و با توجه به برنامه چشم انداز

ساله خود را برای تبدیل شدن به مرجع فرهنگی، علمی و مذهبی آماده کند

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جوکار گفت

همکاری آموزش و پرورش و سپاه در حوزه بسیج دانش آموزی می تواند منابع انسانی موجود را در جهت توسعه کشور همسو کند و این در حال است که استکبار از روحیه بسیجی منابع انسانی موجود در ایران وحشت دارد

در این نشست که رئیس بسیج دانش آموزی کشور، فرماندهان منطقه مقاومت بسیج و آموزش و پرورش استان کرمان و اعضا کمیته های بسیج دانش آموزی استان حضور داشتند برنامه های بسیج دانش آموزی استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت.