خسارات بیش از 14 هزار میلیارد ریالی آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد سالانه تنها مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا درایران حدود 5 هزار و 100 میلیارد ریال، شیوع امراض حدود 4 هزار و 100 میلیارد ریال، هزینه های بیماری 2 هزار و 100 میلیارد ریال خسارات در پی داشته است.

وی با تاکید برآنکه این ارقام تنها مربوط به آلاینده ذرات معلق است گفت: در شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ سایر آلاینده هایی نظر اکسیدهای گوگرد، ازت، منواکسید کربن و ازن نیز جز آلاینده های هوا هستند ضمن آنکه معمولا طیف بسیار خطرناکی از آلاینده ها شامل آلاینده های ثانویه و هیدروکربنهای در شهرها مورد سنجش قرار نمی گیرد و در واقع اگر رقم خسارات این آلاینده ها را به خسارات های ذکر شده بیفزاییم خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران بسیار بیشتر از 14 هزار میلیارد در سال است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه به آلودگی صوتی شهر تهران نیز آن طور که باید و شاید توجه نمی شود تصریح کرد: باید توجه ویژه ای به دو اصل آگاه سازی مسئولان و جلب مشارکت مردمی برای برانگیختن حساسیت های لازم نسبت به دو معضل آلودگی هوا و آلودگی صوتی در کلان شهر تهران صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت کیفیت کنترل هوا بیشترین عامل مؤثر در ایجاد آلودگی صوتی در ایران را خودروها و موتورسیکلت‌ها دانست و گفت: بیشترین تمرکز آلودگی صوتی در ایران را شهر تهران و تعدادی از کلان ‌شهرهایی دارند که پیشرفت‌ های تکنولوژیکی و صنعتی داشته ‌اند.