محمد هادی رستمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت استان بوشهر در ایام نوروز میزبان خیل عظیم مسافران از نقاط مختلف کشور است که باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های مناسب در استان از ۲۹ اسفند تا هفتم فروردین خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امدادی، اجرایی، خدماتی و عملیاتی برای مقابله با حوادث احتمالی در آماده‌باش قرار می‌گیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: تلاش می‌شود که با هماهنگی سایر دستگاه‌های مربوطه، شاهد مدیریت مناسبت وضعیت در زمان بارش‌ها باشیم.