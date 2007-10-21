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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۳

مسابقه دومیدانی دانش آموزان ابتدایی در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: مسابقه دومیدانی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی با همکاری هیئت های ورزش های همگانی، هیئت صحرانوردی و کانون فاطمه الزهرا(س) در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان کرج صبح امروز در مراسم برگزاری مسابقات دومیدانی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی اظهار داشت: پایه های ورزش کشور را می توان در مدارس و از سوی آموزش و پرورش تحکیم کرد و تعامل فرهنگی و آموزشی مدارس، شهرداری و تربیت بدنی در هر شهرستان می تواند کودکان را از سنین پایین با ورزش آشنا کند و سکوی پرشی برای آنان باشد.

علی فیروزگاه افزود: قهرمانان و هیئت های مختلف ورزشی کرج قصد دارند مسابقات ورزش های همگانی را در تمامی مدارس کرج اجرا کنند تا سلامت فرزندان این شهرستان تاحدی تضمین شود.

وی یادآور شد: همکاری اداره آموزش و پرورش، شهرداری و تربیت بدنی باید در زمینه رشد ورزش در بین کودکان ادامه پیدا کند و به دلیل فقر ورزش در بین دختران این امر بیشتر در مدارس دخترانه صورت بگیرد.

فیروزگاه خاطرنشان کرد: در مسابقات دو میدانی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی 300 نفر شرکت کردند که شهرداری کرج و شرکت توسعه ورزش به 20 نفر اول این مسابقه جوایزی اهدا می کند.

کد مطلب 572121

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