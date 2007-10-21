ابراهیم عزیزی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم رئیس جمهور خطاب به عزیزی آمده است : نظر به تجارب ارزشمند و خدمات مفید، جنابعالی را به سمت «معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» منصوب می نمایم.

امیدوارم با توکل بر خدای متعال و استفاده از نیروهای توانمند و دلسوز و نظرات کارشناسان خبره و فرهیختگان نسبت به تحول در نظام اداری ،ا صلاح روش ها و ارتقاء بهره وری، کاهش وظایف و اختیارات دولت با هدف کوچک سازی و سپردن کار به مردم، خلاصه ، ساده و کوتاه کردن مسیر ارایه خدمات به مردم ، اصلاح روش های جذب نیرو ، اصلاح و قانونمند نمودن روش انتخاب و عزل و نصب مدیران در رده های گوناگون، بسط دولت الکترونیک ، اصلاح نظام پرداخت ها و تامین امنیت شغلی برای کارکنان شریف دولت اقدام فرمایید.

عدالت گستری ، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی همه جانبه کشور ، آرمان دولت اسلامی است که باید در متن روش ها، ساختار ها و عناصر سازمانی نهادینه شود.

سپردن کارهای اجرایی به وزراء و روسای دستگاه های اجرایی و پرداختن به ماموریت های اصلی و کلان راهگشای موفقیت خواهد بود . رجاء واثق دارم که کلیه معاونین رییس جمهور ، وزراء و مدیران و کارشناسان دولت ، شما را در این مهم یاری خواهند کرد .

گفتنی است، پیش از این با تصویب شورای عالی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دو معاونت «برنامه ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» ریاست جمهوری ارتقاء یافته است .