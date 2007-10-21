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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۳۳

اعلام آمادگی ایران برای میزبانی مسابقات ایروبیک مردان جهان

در جلسه فنی مسابقات ایروبیک قهرمانی جهان در بلگراد، ایران آمادگی خود را برای میزبانی مسابقات مردان و کنگره و همایش های بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دراین نشست که باحضور" بارتلمی" رئیس فدراسیون بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک ، خانم " رویتا" دبیر کل فیزاف  و روسا و نمایندگان تیم های شرکت کننده در سالن کنفرانس اکسپوسنتر برگزار شد، فاطمه ابوالقاسمی رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک ایران بر ضرورت تشکیل کنفدراسیون آسیایی این رشته تاکید و پیشنهاد کرد در مسابقات جهانی، هر کشور تنها با یک تیم درهر رشته حضور داشته باشد تا شرایط رقابت یکسان برای همه مهیا شود.

وی در این جلسه عنوان نمود با جدا سازی مسابقات دختران و پسران فرصت میزبانی مسابقات بویژه جهانی به کشورهای بیشتری داده شود.

در پایان این جلسه همچنین عنوان شد که میزبانی سال آینده مسابقان جهانی ایروبیک به کشور روسیه سپرده شد و واگذاری میزبانی این مسابقات به طور جداگانه به کشورهای مختلف نیاز به بررسی های بیشتری دارد.

کد مطلب 572124

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