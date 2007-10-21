تندیس ابوالفضل عالی در حوزه هنری نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در مراسم پرده‌برداری از این تندیس که علی‌اصغر یوزباشی آن را ساخته مجید جوزانی مدیر عامل خانه هنرمندان، احمد نوریان معاون اجتماعی فرهنگی شهردار تهران و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری، حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، حمید عجمی، حسین خسروجردی، محمدحسین نیرومند و خانواده مرحوم عالی حضور داشتند.

سخنرانی پرویز اسکندرپور و نوریان درباره خاطراتشان با عالی، شعرخوانی عباس براتی‌پور و نمایش فیلمی از مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم عالی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. در این فیلم که 10 سال از ساخت آن می‌گذرد، کاظم چلیپا، اسکندرپور، حبیب‌الله صادقی، مرتضی گودرزی و مرتضی اسدی از ساعت انتشار خبر فوت آن هنرمند تا صبح روز بعد به یاد او نقاشی می‌کنند.

در پایان این مراسم پس از اهدا لوح یادبود و هدایایی از طرف معاونت فرهنگی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حوزه هنری به خانواده وی، حاضران به سمت مزار وی در بهشت زهرا (س) رهسپار شدند.