طراحی و ساخت 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوریان، در جمع شرکت کندگان و مهمانان خارجی جشنواره بین المللی سینمای مستند " سینمای حقیقت " ، پیام شهردار تهران به این جشنواره را ابلاغ کرد.

وی همچنین با تشکر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سینمایی آن و همچنین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به خاطر برگزاری این جشنواره و با تاکید بر لزوم برگزاری چنین جشنواره هایی در عصر بازگشت به معنویت و دین ، افزود : عده ای در پی آن هستند که به زعم خود ، نور خدا را در قلوب ملت ها خاموش کنند ، غافل از اینکه خداوند نورش را کامل خواهد کرد و ما هرچه جلوتر می رویم احساس نیاز به معنویت بیشتر می شود و این امر حکایت از فطرتاک انسان خداجو دارد که کمال طلب ، حقیقت جو و معرفت گراست و در پی ارزش های متعالی است .

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در ادامه بر تلاش مدیریت شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاکید کرد و افزود : همان طور که مدیریت شهری به دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است به رفاه ، آسایش ، نشاط و شادابی نیز توجه دارد و به ارتقای فرهنگ شهر ، حفظ هویت دینی ، ملی و توسعه معروف ها می اندیشد و تلاش دارد از قالب هنر برای انتقال فرهنگ به ویژه آموزه های مورد نیاز زندگی شهری و نهادینه کردن آن در جامعه بهره گیرد .

وی همچنیین لازمه رشد و اعتلای هنر را ایجاد بسترها و زیر ساخت های مورد نیاز دانست و گفت : ما با هنرمندان خود تقسیم کار کرده ایم ، تامین زیر ساخت ها و سخت افزارها از وظایف مدیریت شهری است و ارائه نرم افزارها بر عهده هنرمندان است .

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زیر ساخت های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی در دست ساخت توسط مدیریت شهری افزود : هم اکنون در تهران 3 میلیون متر مربع فضای فرهنگی ، ورزشی و دینی در حال طراحی و ساخت است .

وی افزود : مدیریت شهری در سال های اخیر در حوزه سینما ، فعالیت های گسترده ای از جمله احداث 50 سالن سینما در سطح مناطق 22 گانه در دست اقدام دارد که با اتمام این پروژه ها ، 15 هزار صندلی به تعداد صندلی های سینماهای تهران ، اضافه می شود.