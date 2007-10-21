تصویب لایحه مدیریت حمل و نقل باعث استاندارد سازی ترافیک می شود

معاون عمرانی وزیر کشور در حاشیه همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تصویب این لایحه امکان توسعه برنامه ها، روانسازی ترافیک ، اجرای طرح های راهسازی، اصلاح هندسی مفید و ... را فراهم می سازد و در مجموع باعث ارتقا سطح ایمنی رانندگی در کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در اجرای مصوبات مجلس عزم جدی دارد و این لایجه نیز پس از تصویب در دستور کار جدی دولت قرار خواهد گرفت.

هاشمی یادآور شد: آمارهای ارائه شده در سال های اخیر نشان از کاهش تصادفات و تعداد مصدومان و متوفیات دارد و امید است با اجرای لایحه ترافیکی این آمار به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی متذکر شد: لایحه حمل و نقل عمومی دولت توفیق استاندارد سازی حمل و نقل را خواهد داشت و دولت در این خصوص از تمام نهادهای ذیربط حمایت خواهد کرد.

هاشمی عنوان کرد: از سال گذشته با توجه به لایحه مصوب دولت در بحث تبصره 13 هماهنگی مطلوبی بین بخش های مختلف اجرایی ایجاد شده و اجرای این مصوبه نیز بخشی از مشکلات ترافیکی را مرتفع خواهد کرد.

وی تاکید کرد: درصدی از هزینه های کاهش تصادفات برای خرید تجهیزات و امکانات و اصلاحات هندسی هزینه خواهد شد.

دبیر شورای عالی ترافیک کشور تاکید کرد: محوری ترین کار برای کاهش ترافیک کمک و پشتیبانی همه شهروندان ایرانی است.