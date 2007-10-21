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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۱

/ درخشش یک ایرانی در آمریکا /

یک ایرانی مدیر سیستم های ITS دانشگاه تگزاس شد

یک ایرانی مدیر سیستم های ITS دانشگاه تگزاس شد

یک محقق ایرانی به عنوان مدیر سیستم های ITS دانشگاه تگزاس آمریکا برگزیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران ضیائی از ابتدای ژوئن سال جاری میلادی به عنوان مدیر موقفت این بخش از دانشگاه تگزاس مشغول به فعالیت بود و از این پس مدیریت دائم آن را برعهده خواهد داشت.

این محقق ایرانی تا پیش از این تیم "ویندوز" سیستم ها در دانشگاه تگزاس را رهبری می کرده است.

دانشگاه تگزاس در تقدیر از تلاش های این محقق ایرانی نوشت: وی در این سمت با تلاش خستگی ناپذیر خود خدمات رسانی و بخش تولیدات دانشگاه تگزاس را ارتقا بخشید.

ضیائی از زمان حضورش در دانشگاه تگزاس بر ارتقای زیرساختارهای تکنیکی و فنی این دانشگاه تاکید داشته است.

به گزارش مهر، این محقق ایرانی از سال 1992 با حضور در دانشگاه تگزاس به عنوان برنامه نویس رایانه ای مرکز محاسبات این دانشگاه مشغول به فعالیت شده است.

کد مطلب 572144

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