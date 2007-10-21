اعضای فتح قصد ترور اولمرت را داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رژیم اسرائیل با اعلام این مطلب افزود : "یاول دیسکین" رئیس شین بت ( رئیس سازمان اطلاعات و امنیت ملی رژیم صهیونیستی ) در جلسه امروز کابینه اعلام کرد : در تاریخ 6 آگوست ( 15 مرداد ) زمانی که "ایهود اولمرت " برای دیدار با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به کرانه باختری رفته بود، چند نفر از اعضای جنبش فتح سعی در ترور وی داشته اند.

بر اساس این گزارش، پیش از اینکه این افراد موفق به اجرای نقشه خود شوند؛ مقامهای امنیتی رژیم صهیونیستی از ماجرا مطلع شده و اطلاعات موجود دراین رابطه را به مقامهای تشکیلات خودگردان منتقل کرده و آنها نیز سه نفر را در این زمینه بازداشت کرده اند.

در ادامه این گزارش آمده است : مقامهای تشکیلات خودگردان پس از انجام بازجویی از این افراد، آنها را در هفته گذشته آزاد کرده که این امر سبب اعتراض شدید تل آویو شده است.

به گزارش رادیو اسرائیل، مسئولان فتح، نبود مدارک کافی درباره اقدام این سه نفر برای ترور ایهود اولمرت را علت آزادی آنها اعلام کرده اند.

به گفته مقامهای شین بت، ابومازن کنترل زیادی بر زیر دستان خود در جنبش فتح ندارد و از همین رو در جریان کامل رسیدگی به این پرونده نیست.