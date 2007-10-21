معاون سیاسی جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع حجت الاسلام میر احمدی معاون سیاسی سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و معارفه دکتر شفیعی معاون سیاسی جدید این نهاد ظهر امروز با حضور مسئولین دفاتر این نهاد در دانشگاهها و نمایندگان شوراهای مرکزی اتحادیه های تشکل های اسلامی دانشجویان در ساختمان این نهاد برگزار شد.

حجت الاسلام میراحمدی که پیش از این مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود کماکان این مسئولیت را بر عهده دارد و اخیرا نیز طی حکمی به عنوان دبیر شورای اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها منصوب شد.

دکتر شفیعی که به عنوان معاون سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری معرفی شد، عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تربیت معلم تهران با سابقه 32 سال فعالیت در حوزه دانشگاهی و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی است که پیش از این معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت معلم تهران و معاون رایزنی فرهنگی ایران در سوریه بوده است.