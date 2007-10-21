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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۲۰:۵۳

مرکز اسناد جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مرکز اسناد جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با حضور نمایندگان 30 استان برگزار کننده این جشنواره در مشهد افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا سروآزاد مسئول دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) عصر امروز در حاشیه همایش دبیران جشنواره امام رضا گفت: در این مرکز کلیه اقلام تبلیغاتی از جمله پوستر، عکس، فیلم و... چهار دوره جشنواره جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: همچنین سعی شده است کلیه اقلام انتشاراتی مانند کتاب، نشریه، ویژه نامه نیز در این مرکز گردآوری شود.

سرو آزاد گفت: این مرکز قابلیت این را دارد در آینده به مرکزی برای مطالعه دانشجویان و پژوهشگران که در خصوص سیره و شخصیت امام رضا(ع) تحقیق می کنند تبدیل شود.

وی افزود: با توجه به این که مرکز اسناد جشنواره امام رضا(ع) به صورت نمایشگاهی طراحی شده است علاقمندان می توانند در ساعت اداری از این مرکز بازدید کنند.

مرکز اسناد جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در مجتمع امام رضا(ع) واقع در پارک ملت است.

کد مطلب 572158

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