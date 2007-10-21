مرکز اسناد جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، زهرا سروآزاد مسئول دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) عصر امروز در حاشیه همایش دبیران جشنواره امام رضا گفت: در این مرکز کلیه اقلام تبلیغاتی از جمله پوستر، عکس، فیلم و... چهار دوره جشنواره جمع آوری شده است.

وی ادامه داد: همچنین سعی شده است کلیه اقلام انتشاراتی مانند کتاب، نشریه، ویژه نامه نیز در این مرکز گردآوری شود.

سرو آزاد گفت: این مرکز قابلیت این را دارد در آینده به مرکزی برای مطالعه دانشجویان و پژوهشگران که در خصوص سیره و شخصیت امام رضا(ع) تحقیق می کنند تبدیل شود.

وی افزود: با توجه به این که مرکز اسناد جشنواره امام رضا(ع) به صورت نمایشگاهی طراحی شده است علاقمندان می توانند در ساعت اداری از این مرکز بازدید کنند.

مرکز اسناد جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) در مجتمع امام رضا(ع) واقع در پارک ملت است.

