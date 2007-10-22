تامین اجتماعی استان مرکزی در توزیع سهام عدالت مشارکت می کند

کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طی شش ماه اول امسال بر اساس بخشنامه های مختلف، برای استفاده روان تر در تحول اداری و رضایتمندی مردم و در راستای اجرای سیاست های کلان دولت مبنی بر واگذاری سهام عدالت، این سازمان از طریق شعب استان این تعداد سهام عدالت در بین مستمریبگیران توزیع کرد.

وی ادامه داد: از این تعداد 22 هزار و 537 فرم سهام عدالت تکمیل و جمع آوری شده و به سازمان امور اقتصاد و دارایی استان فرستاده شده است.

طهماسبی توزیع سهام عدالت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی در کشور خواند و بیان داشت: این امر از اقدامات خوب دولت در کشور بود که با حمایت جمعی از دستگاه ها به طور کامل محقق می شود.

وی از دیگر بخشنامه های این سازمان را تصویب احقاق حق بیمه شدگان و بیمه پردازان سازمان تامین اجتماعی در سال 86 خواند و اظهار داشت: بر اساس بندهای (ل) و (و) تبصره 14 بودجه سال 86 کل کشور بیمه شدگاه مرد با حداقل سن 60 سال و بیمه شدگان زن با حداقل سن 55 تمام می توانند بازنشسته شوند.

این مسئول ادامه داد: این افراد با 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و با درخواست بازنشستگی در محدوده زمانی اول فروردین 86 تا 22 اسفند 86 می توانند بازنشسته شوند.

سرپرست کل تامین اجتماعی استان مرکزی عنوان کرد: مستمری قابل پرداخت در اجرای این بخشنامه،‌ معادل مستمری احقاقی بیمه شده است و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.