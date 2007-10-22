خانواده های کم بضاعت از خدمات ورزشی ارزان استفاده می کنند

علی کربلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهریه باشگاه های ورزشی و مدارس فوتبال از سوی تربیت بدنی شهرستان تعیین و نرخ پایه ای برای تمامی آنها در نظر گرفته شده است و هرباشگاه ورزشی موظف است مطابق این مصوبه از شهروندان شهریه دریافت کند.

وی افزود: طبق همین مصوبه نیز باشگاه ها و مدارس فوتبال می توانند با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها و شرایط، شهریه خود را برای شاگردان تا 10 درصد افزایش دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اما با توجه به افزایش تورم و شهریه باشگاه های ورزشی و مدارس فوتبال، اداره تربیت بدنی کرج در راستای استفاده بهینه خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت، کارت های ویژه تخفیف به این قشر ارائه می دهد که این خانواده ها نیز بتوانند از امکانات ورزشی شهرستان استفاده کنند.

وی ورزش را متعلق به تمامی افراد جامعه دانست و یادآور شد: با اجرای برخی طرح های حمایتی باید زمینه استفاده از امکانات ورزشی را برای تمامی شهروندان فراهم کرد.