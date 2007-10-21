افزایش 7،5 درصدی تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در سال 85 / تعداد افراد زیر خطرفقر شدید تا پایان سال به صفر می رسد

به گزارش خبرنگارمهر عبدالرضا مصری در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد ، افزود: 64 میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق مختلف با وزارت رفاه در ارتباط هستند و سازمان تامین اجتماعی با گردش مالی 7 هزار میلیارد تومان توانسته اقدامات مناسبی در جهت ارائه خدمات به مردم انجام دهد.

وی در خصوص خدمات سازمان خدمات درمانی گفت: در حال حاضر بیش از 6 هزار پزشک در سطح روستاها به مردم خدمات ارائه می دهند.

وی همچنین به خدمات سازمان بازنشستگی اشاره کرد و ادامه داد: در سال جاری برای اولین بار بیش از 7 هزار نفر از بازنشستگان به سفرهای سیاحتی فرستاده شده اند ، بیمه مکمل درمانی همه بازنشستگان، اعزام هزار بازنشسته به حج عمره، ارائه ودیعه مسکن و دو برابر شدن وام کارگشایی از جمله اقدامات سازمان بازنشستگی کشور بوده است.

وزیر رفاه در خصوص خدمات سازمان بهزیستی نیز گفت: راه اندازی اورژانس اجتماعی و اختصاص 100 دستگاه خودرو ون بدین منظور ، ارائه وام بلاعوض برای عمل جراحی افراد دارای اختلال هویت جنسی ، ارائه خدمات به 5 هزار خانوار گرفتار ایدز ، بیمه مکمل برای 500 هزار معلول و.. از جمله اقدامات انجام شده توسط بهزیستی است.

مصری اظهار داشت: از سوی وزارت رفاه 4 میلیارد تومان برای کاشت حلزون 920 نفر، اختصاص یافته است .

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ده هزار نفر از کمک هزینه آزمایشات ژنتیک برخوردار می شوند، ادامه داد: تامین کمک هزینه انجام آزمایشات ژنتیک برای افرادی که نسبت فامیلی دارند از دیگر فعالیتهای بهزیستی درسال جاری است.

وزیر رفاه گفت: همچنین در سال جاری مراکز بهزیستی به دستگاه بینایی سنجی برای کودکان زیر سه سال ، به 120 دستگاه شنوایی سنجی و همچنین امکانات الکترونیکی برای نابینایان تجهیز می شوند.

مصری از توزیع بن کالا از امروز در سراسر کشور خبر داد و افزود: در سال جاری بن کالا به ارزش 32 هزار تومان برای 9 میلیون نفر افراد نیازمند در نظر گرفته شده است که 6 میلیون نفر آنها تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و 3 میلیون نیز از اقشار شناسایی شده غیر تحت پوشش هستند.

وی گفت: پرداخت یک ماه حقوق با اختصاص اعتبار 72 میلیارد تومان از اقداماتی بوده است که برای اولین بار در طول 20 سال گذشته به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی صورت گرفته است.

وزیررفاه تاکید کرد: تامین کمک بلاعوض برای مسکن 25 هزار و 873 نفر از معلولان و زنان سرپرست خانوار از اقداماتی بوده است که صورت گرفته و بدین منظور 103 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

مصری ادامه داد: شرط تاهل برای ثبت نام جهت دریافت زمین های 99 ساله برای معلولان و گروههای ویژه نیازمند برداشته شده است و براساس دستور رئیس جمهور بدهی شهریه دانشگاه 9هزار دانشجوی فارغ التحصیل تحت پوشش ، توسط وزارت رفاه و نفت پرداخته می شود.

وی گفت: 355 هزار راننده و 50 هزار خادمین مساجد درشش ماهه اول سال جاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند.

وزیر رفاه در خصوص بانک اطلاعات نیازمندان، افزود: بر اساس اقدامات انجام شده دراول بهمن ماه اطلاعات حمایتی و بیمه ای اقشار نیازمند وارد این بانک می شود و بر این اساس همپوشانی ها کاملا بر طرف خواهد شد و در آینده هر گونه یارانه ای که بخواهد در اختیار اقشار مختلف قرار گیرد با استفاده از این بانک می توان آن را هدفمند کرد.

مصری در خصوص تعهدات استانی وزارت رفاه نیز گفت: 209 مورد از مصوبات سفرهای استانی مربوط به وزارت رفاه می شود که 87 مورد از آنها بار مالی داشته، به طوری که 105 میلیارد تومان وزارت رفاه بدین منظور اختصاص داده است و تا امروز توانسته 76 مصوبه را با استفاده از 95 میلیارد و 500 میلیون تومان اجرا کند.

وی در مورد لایحه بازنشستگی پیش از موعد نیز تاکید کرد: آیین نامه این لایحه در وزارت رفاه تدوین و به هیئت دولت ارسال شده و به محض تصویب در هیئت دولت، اجرایی می شود.

وزیر رفاه درمورد میانگین بیمه پردازی در ایران، گفت: میانگین بیمه پردازی در ایران 9/19 است و میانگین بازنشستگی نیز 9/16 است ، در حالی که میانگین دریافت مستمری بازنشستگان 31 است.

مصری در خصوص ستاد جنوب کرمان نیز گفت: بر اساس مصوبات این ستاد، تغذیه جنوب کرمان به وزارت رفاه سپرده شده است و در سال جاری علاوه بر کمک ها، 20 درصد بیش از سایر مناطق برای تغذیه به جنوب کرمان کمک خواهد شد و برای روستا مهدهای این منطقه نیز بهزیستی یک وعده غذای گرم در نظر گرفته است.

وی در مورد خط فقر افزود: بانک اطلاعاتی در کشور وجود ندارد و کارشناسان در 90 درصد موارد از روی میل و سلیقه عدد و ارقام را کنار یکدیگر می گذارند.زمانی این اقدامات موثر است که به صورت علمی ، عددی وبراساس بانک اطلاعاتی انجام شده باشد.

وزیر رفاه ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بدست آمده ، خط فقر شدید در سال 85 نسبت به سال 84 ، 5/77 درصد کاهش داشته است و یک میلیون و 948 هزار و 700 میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی در سال 84 و 681 هزار و 100 نفر نیز در سال 85 دچار خط فقر شدید بودند.

مصری اظهار داشت : با در نظر گر فتن کمک دولت و مجلس برای تحت پوشش قرار گرفتن یک میلیون پشت نوبتی کمیته امداد احتمال می رود تا شش ماهه دوم سال این تعداد افراد زیر خط فقر شدید نیز نداشته باشیم .

مصری گفت: جمعیت زیر خط مطلق در سال 84 ، 7 میلیون و 303 نفر و تعداد این افراد در سال 85 این تعداد 5/7 درصد افزایش پیدا کرده است که علت آن هم هزینه اجاره مسکن بوده است.

وی افزود: به نظر می رسد جهت گیری مناسبی انجام شده و با اختصاص 103 میلیارد تومان از بند " ب " تبصره 15 ، برای رفع مشکل مسکن مددجویان اقدام خواهد شد.

به گفته وزیر رفاه همه بازنشستگان فاقد مسکن می توانند برای مسکن 99 ساله ثبت نام کنند.

مصری تصریح کرد : یارانه دارو و شیر خشک برای کودکانی که شیر خشک رژیمی استفاده می کنند از طرف دولت تامین شده و امسال در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته و این وزارتخانه نیز این یارانه را به بهزیستی داده و آنها نیز آن را به مردم نیازمند مراجعه کننده پرداخت می کنند.

وی همچنین در خصوص سهام عدالت نیز گفت: در مرحله اول 500 هزار تومان به افراد نیازمند تحت پوشش پرداخت شد که 250 هزار تومان آن رایگان و مابقی هزینه در اقساط چندین ساله بر اساس سود سهام از افراد کسر می شود و سالانه 40 هزار تومان سود سهام عدالت به آنها پرداخت می شود.

وزیر رفاه در خصوص پرداخت یارانه به خانواده های محروم، گفت: بر اساس قانون 30 درصداز یارانه کالاهای اساسی باید به خانواده های محروم تعلق گیرد به طوری که توزیع بن کالا با اختصاص 288 میلیارد تومان و همچنین توزیع شیر مدراس با اختصاص 129 میلیارد تومان و توزیع شیر یارانه ای در مغازه ها نیز با اختصاص 266 میلیارد تومان را از محل هدف مند کردن یارانه ها پرداخت کرده ایم .

مصری گفت: مراکز درمانی با پیشرفت فیزیکی 50 درصد کار به صورت بلاعوض به بخش خصوصی یا غیر دولتی واگذاری می شود.

وی در خصوص عدم تشکیل جلسات شورای عالی تامین اجتماعی افزود: علت این امر تغیر مدیر عامل و اختلافات تشکلهای کارگری و کارفرمایی که به دیوان عالی اداری نیز کشیده شده ، بوده است.