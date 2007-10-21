به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر میر عمادی - متخصص رشته پریودنتولوژی با اعلام این خبر افزود: جراحی های میکروسکوپی که در سال های اخیر در دنیا وارد حیطه جراحی شده اند و به دلیل پارگی کمتر عروق، ترمیم سریع تر به دلیل انجام برش کوچکتر در محل جراحی، تروما (صدمات) کمتر در زمان عمل جراحی و راحتی بیمار بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که به دلیل ظرافت مخاط دهان، جراحی هایی که برای پوشش سطح ریشه دندان انجام می شود و یا جراحی در زمینه ایمپلنتولوژی، به منظور بازکردن سینوس، نیازمند بهره گیری از روش جراحی میکروسکوپی است، یاد آور شد: نتایج اقدامات انجام شده، بیانگر موفق تر بودن این شیوه نسبت به شیوه های قدیمی تر جراحی است.

این متخصص رشته پریودنتولوژی خاطرنشان کرد: تنها مانع فعلی به کارگیری این روش در گرانی ابزار میکروسکوپ است که نمی توان استفاده از این روش را در سطح وسیع کاربردی کرد.

به گفته میر عمادی، رشته نانوتکنولوژی نیز از جمله تکنیک های جدید دیگری است که به دلیل کوتاه کردن زمان ترمیم ایمپلنت، رفته رفته جای خود را در رشته پریودنتولوژی باز می کند و جدیدترین دستاوردهای آن ارایه خواهد شد.

هفتمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران از 9 تا 11 آبان ماه جاری برگزار می شود.