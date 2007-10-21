زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون اعزام به خارج وزارت بهداشت اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مصاحبه پذیرفته شدگان رشته های بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی بالینی، سم شناسی، شیمی دارویی (گرایش اعصاب و گرایش طراحی)، کنترل دارو و غذا، فارماسیوتیکال تکنولوژی (گرایش فارماکوبیولوژی)، نانوبیوتکنولوژی پزشکی، نانوتکنولوژی با گرایش دارو و علوم اعصاب در تاریخ 17 آبان ماه برگزار می شود.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی لازم است پذیرفته ‌شدگان مطابق برنامه اعلام شده برای مصاحبه به مرکز امور دانشجویی وزارت بهداشت مراجعه کنند.

زمان مصاحبه ساعت 30/8 صبح روز پنجشنبه 17 آبان ماه سال جاری اعلام شده است.

به گزارش مهر، آزمون اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور یک هزار و 400 داوطلب 19 بهمن ماه سال گذشته در 34 رشته و در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.