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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۶

دکتر معنوی خبر داد:

تربیت 50 بیوتکنولوژیست در یک میلیون نفر / دو سال از برنامه جامع عقبیم

تربیت 50 بیوتکنولوژیست در یک میلیون نفر / دو سال از برنامه جامع عقبیم

معاون علوم زیستی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه باید در هر یک میلیون نفر 50 نفر در عرصه بیوتکنولوژی تربیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید معنوی امروز در کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی در مورد ضرورت تدوین برنامه استراتژیک تعاملی توسعه منابع انسانی و توسعه زیست فناوری در کشور افزود: برای داشتن صنایع در بخش فناوریهای نوین در کشور باید بر روی نیروی انسانی تأکید ویژه ای داشت.

وی اضافه کرد: در یک نظام نوین مدیریت استراتژیک در فناوری نوین باید نیروی انسانی به فرایند تولید برسد و از درجه بالای اهمیت برخوردار باشد.

معاون علوم زیستی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در استراتژیهای نوین نظام فناوری ارزشمندترین دارایی برای تولید نیروی انسانی است، گفت: مدیریت با نفوذ، با عملکرد بالا و مدیریت با مشارکت و ارتباطات بالا مدلهای مدیریت استراتژیک با تکیه بر سرمایه نیروی انسانی است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در عرصه بیوتکنولوژی کشور افزود: در حال حاضر در هر یک میلیون جمعیت 20 نفر معادل یک هزار و 400 نفر در کل کشور در عرصه بیوتکنولوژی کشور فعالیت می کنند. تا پایان برنامه چهارم توسعه این تعداد باید به 50 نفر در هر یک میلیون و تا پایان برنامه پنجم به 200 نفر در هر یک میلیون برسد.

معنوی با بیان اینکه تا کنون درفت آموزشی بیوتکنولوژی درکشور ایجاد نشده است، گفت: در حال حاضر از برنامه جامع آموزش بیوتکنولوژی 2 سال عقب تر هستیم.

وی اضافه کرد: در هر حال برای رشد و توسعه بیوتکنولوژی در کشور باید در بینش آموزش بیوتکنولوژی تغییر ایجاد و نیروی انسانی برای کمک به تجاری سازی بیوتکنولوژی تربیت کرد. همچنین زمینه های بروز خلاقیت نیروی دانش محور و رشته های بین رشته ای را توسعه داد.

کد مطلب 572176

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