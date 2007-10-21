تربیت 50 بیوتکنولوژیست در یک میلیون نفر / دو سال از برنامه جامع عقبیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید معنوی امروز در کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی در مورد ضرورت تدوین برنامه استراتژیک تعاملی توسعه منابع انسانی و توسعه زیست فناوری در کشور افزود: برای داشتن صنایع در بخش فناوریهای نوین در کشور باید بر روی نیروی انسانی تأکید ویژه ای داشت.

وی اضافه کرد: در یک نظام نوین مدیریت استراتژیک در فناوری نوین باید نیروی انسانی به فرایند تولید برسد و از درجه بالای اهمیت برخوردار باشد.

معاون علوم زیستی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در استراتژیهای نوین نظام فناوری ارزشمندترین دارایی برای تولید نیروی انسانی است، گفت: مدیریت با نفوذ، با عملکرد بالا و مدیریت با مشارکت و ارتباطات بالا مدلهای مدیریت استراتژیک با تکیه بر سرمایه نیروی انسانی است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در عرصه بیوتکنولوژی کشور افزود: در حال حاضر در هر یک میلیون جمعیت 20 نفر معادل یک هزار و 400 نفر در کل کشور در عرصه بیوتکنولوژی کشور فعالیت می کنند. تا پایان برنامه چهارم توسعه این تعداد باید به 50 نفر در هر یک میلیون و تا پایان برنامه پنجم به 200 نفر در هر یک میلیون برسد.

معنوی با بیان اینکه تا کنون درفت آموزشی بیوتکنولوژی درکشور ایجاد نشده است، گفت: در حال حاضر از برنامه جامع آموزش بیوتکنولوژی 2 سال عقب تر هستیم.

وی اضافه کرد: در هر حال برای رشد و توسعه بیوتکنولوژی در کشور باید در بینش آموزش بیوتکنولوژی تغییر ایجاد و نیروی انسانی برای کمک به تجاری سازی بیوتکنولوژی تربیت کرد. همچنین زمینه های بروز خلاقیت نیروی دانش محور و رشته های بین رشته ای را توسعه داد.