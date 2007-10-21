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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

دیواره تونل های فارس سرامیک می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان فارس اعلام کرد: به منظور جلوگیری از فرسودگی و تخریب تونل های واقع در جاده های این استان دیواره های آنها سرامیک می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: علاوه بر فرسودگی، سرامیک کردن دیواره تونل ها از فرسایش، هوازدگی و نفوذ آب جلوگیری کرده و بهترین عایق صدا و ارتعاشات است.

وی آغاز سرامیک کردن تونل تنگاب 2 را اولین پروژه در دست پیگیری سرامیک شدن تونل ها دانست و اضافه کرد: این تونل در محور اصلی شیراز - فیروز آباد واقع شده و طی سال های گذشته به بهره برداری رسیده بود.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس هزینه سرامیک کردن دیواره های تونل مذکور را 50 میلیون تومان اعلام و اضافه کرد: بر اساس پیش بینی های به عمل آمده این پروژه تا چهار ماه دیگر به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 572182

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