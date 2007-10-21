تحویل کتاب های "یاد یار مهربان" در نمایشگاه و با حضور ناشران انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری پنجمین نمایشگاه یاد یار مهربان، از جمله خصوصیات منحصر به فردی که سبب شد تا نمایشگاه "یاد یار مهربان" پس از شش دوره ( 4 دوره در تهران، 2 دوره در اصفهان و یک دوره در مشهد ) بتواند نظر بسیاری از اهالی کتاب و فرهنگ را به خود جلب کند - آن هم در میان این همه نمایشگاه ریز و درشتی که تحت عناوین مختلف در طول سال برگزار می شود - باید به فراهم آوردن و ایجاد امکاناتی در خور و شان فرهنگ ایرانی برای رشد و تعالی فکری، فرهنگی و علمی دانش آموزان، مناسب بودن عناوین کتاب های ارائه شده، مکانیزه بودن گردش کار به طوری که بسیاری از مراجعه کنندکان به اطلاعات مورد نیاز دسترسی کافی داشتند و... اشاره کرد.

البته بدون تردید این امر به مرور و با برگزاری هر دوره توانسته به این سطحی قابل اتکا از لحاظ تجربه و آگاهی برسد و مشخصا این نمایشگاه نیز در دوره های نخست به عنوان تجربه های آغازین به طور طبیعی درگیر برخی مشکلات و کاستی ها بوده، اما هر سال خوشبختانه موانع تا حد زیادی برطرف شده و با مقایسه ای آماری می توان به این نتیجه رسید که این دوره هم به لحاظ کیفی نسبت به دوره های قبل از رشد قابل توجهی برخوردار بوده باشد و به زبانی دیگر اکنون می توان امیدوار بود که این نمایشگاه بتواند از این پس در سطح ملی برگزار شود.

در اولین نمایشگاه "یاد یار مهربان" نمایندگان بیش از 5600 مدرسه در شهر تهران، توانستند اقلام مورد نیاز خود را با توجه به سف اعتبار تخصیص یافته برای هر واحد آموزشی، تهیه کنند. دومین نمایشگاه نیز در سال بعد با اندکی تفاوت و رشد برگزار گردید تا اینکه در سومین نمایشگاه "یاد یار مهربان" با حذف ثبت نام دستی و مکانیزه شدن ثبت نام ها و سفارش کالاهای اهدایی شهرداری روند کار با سهولت بیشتری صورت پذیرفت و به عبارتی دیگر دوره سوم نمایشگاه "یاد یار مهربان" با تفاوت هایی فاحش نسبت به دوره های اول و دوم برگزار شد.

در دور سوم نمایشگاه "یاد یار مهربان " که 22 میلیارد ریال اعتبار به 6200 واحد آموزشی سطح شهر تهران تخصیص یافته بود، ثبت نام ها و سفارش ها با سرعت بیشتری انجام پذیرفت و کالاهای انتخابی مدارس نسبت به دوره های اول و دوم سریع تر تحویل داده شد. همچنین در نمایشگاه سوم "یاد یار مهربان" به هر واحد آموزشی بین 200 تا 400 هزار تومان وسایل کمک آموزشی به صورت رایگان اهدا گردید و بیش از یک میلیون جلد کتاب به مدارس شهر تهران در این دوره اهدا شد. در بخش اطلاعات و آمار نیز که یکی از مشکلات نمایشگاه در دوره های پیشین بود با کمک وزارت آموزش و پرورش آمار تقریبا جامعی در زمینه تعداد مدارس به تفکیک ارائه شد و تمام مدارس اعم از دولتی و غیرانتفاعی به طور یکسان از مزایای این طرح برخوردار شدند.

به عبارتی دیگر، می توان گفت که برگزاری موفق دوره سوم نمایشگاه "یاد یار مهربان" سبب تشویق و ایجاد انگیزه مضاعف در برگزار کنندگان این نمایشگاه شد تا با نگاهی جدی تر و علمی تر به برگزاری دوره های بعد بیندیشند. سال گذشته و در چهارمین دوره نمایشگاه "یاد یار مهربان" برگزارکنندگان موفق شدند با رقمی در حدود 22 میلیارد ریال بودجه تخصیص یافته به بیش از نیمی از مدارس تهران که در نمایشگاه شرکت کرده بودند، کالاهای کمک آموزشی و ورزشی مورد نیازشان را تحویل داده و به مرور تا پایان سال تقریبا همه مدارس موفق به دریافت وسایل خود شدند. در این میان گفتنی است در این دوره برای بالا بردن کیفیت نمایشگاه، تولید کنندگانی انتخاب شدند که مجوز تولید یا واردات کالا را داشته و اجناس خود را با قیمت مناسب تری ارائه می کردند. همچنین در این دوره با انجام نیازسنجی های لازم، کمک ها متناسب با نیازهای مدارس تعریف شده و کمک ها بر این اصل توزیع گردد.

اما بدون تردید امسال و در پنجمین نمایشگاه "یاد یار مهربان" شاهد یکی از بهترین نمایشگاه های اهدا کتاب به کتابخانه های مدارس خواهیم بود و علت این امر را می توان از چگونگی برگزاری و برنامه های اعلام شده برای این دوره متوجه شد و به آن پی برد. نمایشگاه "یاد یار مهربان" امسال با بودجه ای معادل 2 میلیارد و 400 میلیون تومان و میانگین کمک به هر مدرسه از لحاظ کتاب رقمی معادل چهار میلیون ریال است و فقط به عرضه کتاب برای کتابخانه ها و تجهیز کتابخانه های مدارس شهر تهران اختصاص دارد و با هدف ارتقای سرانه مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی بین دانش آموزان مدارس، در آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

در دوره پنجم بر اساس توافقات صورت گرفته، قرار است تحویل کتاب ها به مدارس بدون تاخیر و به صورت همزمان در محل نمایشگاه با حضور ناشران انجام شود. همچنین در طول برپایی نمایشگاه امسال معین شده تا هر روز و در کنار مدیران و معلمان مدارس تهران، شهرداران ناطق مختلف نیز در نمایشگاه حضور یابند و از نزدیک در جریان نیازها و کمبودهای مدارس محدوده مسئولیت خود قرار بگیرند و از این طریق جهت رفع مشکلات و کمبودها اقدام نمایند.

نکته دیگر اینکه در این دوره از نمایشگاه "یاد یار مهربان" بیش از شش هزار مدرسه دولتی و غیرانتفاعی بر اساس میانگین اهدای کتاب به هر مدرسه و در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت، تجهیز می شوند که این خود نشانگر رشد قابل توجه در زمینه پوشش مدارس در سطح شهر تهران است. لازم به ذکر است که امسال و بر اساس فراخوان اعلام شده برای دوره پنجم، سازوکاری نرم افزاری تعریف شده و به میزان تعداد کتاب های هر ناشر، غرفه و تجهیزات فنی رایگان بر اساس ضوابط تعیین شده به آنها اختصاص می یابد. دیگر آنکه امسال موسسه نشر شهر پیگیر تدوین کتابی به منظور آموزش در زمینه ایجاد کتابخانه و روش های مطلوب کتابداری است که امسال به صورت رایگان در اختیار مدارس قرار می گیرد.

به هر روی با توجه به اینکه زمان زیادی تا برگزاری پنجمین دوره نمایشگاه "یاد یار مهربان" نمانده، برای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه، خاطرنشان می شود که از جمله مواردی که سبب رسیدن به نتیجه هر چه بهتر در رسیدن به اهداف مطروحه می گردد، گردش کار از شروع تا پایان - که کتاب ها وارد کتابخانه مدارس می شوند - است که باید سمت و سویی هدفمند و مشخص داشته باشد.

برپایی این نمایشگاه گامی برای ارج نهادن به شخصیت دانش آموزان است و چنانچه به این قشر اهمیت لازم داده شود، به طور عملی زمینه روی آوردن به یار مهربان فراهم شده است. نکته دیگر اینکه نباید فراموش کرد که مخاطبان اصلی نمایشگاه "یاد یار مهربان" مدیران و معلمان مدارس هستند و طبیعتا با توجه به اهمیت این گروه در نظام تربیتی باید تلاش شود تا نمایشگاه از نظر کمی و کیفی در سطح بالایی باشد و به گونه ای برنامه ریزی شود که انتخاب اجناس از سوی معلمان و مدیران و تحویل به موقع کالا به آنها به صورت دقیق انجام پذیرد.

در پایان یاد آوری این نکات در راستای برگزاری چنین نمایشگاهی ضروری است که نسل امروز ما باید چگونگی یاد گرفتن و دسترسی به منابع علمی را بیاموزد چرا که در دنیای امروز دانشمند کسی است که راه رفع مجهولاتش را بداند. از طرفی دیگر ما برای پیشرفت کشور نیازمند یک آموزش و پرورش پیشرفته و قوی هستیم و وظیفه داریم تا در عصر اطلاع رسانی نسلی را متناسب با شرایط روز تربیت کنیم. نوع ارتباط و تعامل شهرداری با وزارت آموزش و پرورش در حقیقت برقراری پل ارتباط بین خانواده و مدرسه است تا از طریق این دو نهاد بتوان در حوزه تربیت گام های موثرتری برداشت.

در این نمایشگاه باید به حوزه مهارت های زندگی و پیش بینی وسایل کمک آموزشی بیشتر توجه کرد و با همکاری شرکت ها و بخش های خصوصی در سال های آتی به این موضوع نیز توجه جدی تری شود. فراموش نکنیم که باید روش آموختن علم را در مدارس آموزش دهیم تا جامعه ای کتابخوان داشته باشیم و با توجه به اینکه بحث درخصوص کتاب و کتابخوانی بسیار مهم و جدی است و با وجود موانع پیچیده ای که در جامعه ما بر سر راه تولید، نشر و مصرف کتاب وجود دارد مسلما نهادهای مختلف باید در رفع آنها به یاری شهرداری تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش بشتابند تا این مهم به انجام رسد.

پنجمین نمایشگاه "یاد یار مهربان" از تاریخ 13 لغایت 20 آبان ماه سال جاری با حضور جمعی از مسئولین فرهنگی، به همت موسسه نشر شهر و با مشارکت وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) گشایش می یابد.