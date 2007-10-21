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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۵

وزیر اطلاع رسانی سوریه :

اسد با مقامات ترکیه درباره حمله به شمال عراق مذاکره ای نداشته است

وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد که در دیدار بشار اسد با مسئولان ترکیه، مسئله تهاجم نظامی به شمال عراق مطلقا مطرح نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محسن بلال وزیر اطلاع رسانی سوریه امروز این مسئله را که رئیس جمهور سوریه در دیدار اخیر خود با مقامهای ترک، برنامه آنکارا برای اقدام نظامی بر ضد حزب کارگران کردستان در شمال عراق(پ.ک.ک) را مورد بررسی قرار داده است، تکذیب کرد.

اسد در این دیدارها اعلام کرده بود که سوریه حمله احتمالی ترکیه به شمال عراق در چارچوب مبارزه با تروریسم را حق مشروع آنکارا می داند.

بلال اظهار داشت: اسد در گفتگو با مسئولان ترکیه به طور واضح اعلام کرده بود که روش دیپلماتیک بهترین شیوه حل و فصل هر مشکل است.

وی به توافق مسئولان ترکیه و سوریه در مورد ضرورت مبارزه با تروریسم و اینکه هر دو کشور، پ.ک.ک را یک سازمان تروریستی می دانند و اقدامات آن را محکوم می کنند، اشاره کرد.

به گفته وزیر اطلاع رسانی سوریه، مسئولان سوریه و ترکیه در مذاکرات خود تاکید کردند که هر کشوری حق دارد در صورتی که در معرض تروریسم قرار گرفت، از شهروندانش دفاع کند. در نتیجه ترکیه نیز حق دارد از خود در برابر تروریسم و خشونت دفاع کند و این حق در منشور سازمان ملل متحد و تمامی قوانین بین المللی موجود است.

لازم به ذکر است که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به شدت از اظهارات اخیر اسد انتقاد کرده است. 

کد مطلب 572185

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