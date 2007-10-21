به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده صبح امروز در یک نشست خبری با خبرنگاران به معرفی نسخه جدید نرم افزار حافظه قوانین کشور (لوح حق) که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است، پرداخت و گفت: مرکز پژوهش ها با درک صحیح اهمیت استفاده از شیوه‌های جدید اطلاع رسانی در معرفی قوانین، اولین گام را برای انتشار قوانین و مقررات به شکل لوح فشرده برداشته است.

وی افزود: بر این اساس مرکز پژوهش ها با درک این ضرورت، "لوح حق" که نسخه ‌سوم لوح‌های فشرده منتشر شده حاوی قوانین و مقررات است را منتشر کرده است.

قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس افزود: از لحاظ محتوای قوانین و مقررات، لوح حق، کلیه اطلاعات دو نسخه قبل را داراست، ضمن اینکه مصوبات جدید مجلس در سال های اخیر نیز به آن اضافه شده است.

فروزنده به اهداف مرکز پژوهش ها از انتشار لوح حق اشاره کرد و گفت: از مهمترین اهداف ما در انتشار این لوح می توان به شفاف‌سازی و تنقیح قوانین با استفاده از لوح حق اشاره کرد.

وی با بیان اینکه کاربران و مخاطبان لوح حق در درجه اول نمایندگان مجلس هستند، اما وزرا و دولتمردان، اساتید دانشگاه به ویژه در حوزه حقوق و در نهایت عموم مردم هم می‌توانند از این لوح استفاده کنند، گفت: اگر مردم با قانون به خوبی آشنا باشند دیگر در پیچ و خم بروکراسی در نهادها و اداره‌ها گرفتار نخواهند شد.

در ادامه این نشست خبری، رضا باقری، مدیر دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس به محتویات لوح حق اشاره کرد و گفت: محتوای این حق را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورها، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس شورا، مصوبات شورای انقلاب، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات هیئت وزیران، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، فهرست موضوعی قوانین و جدول نسخ فهرست قوانین تشکیل می دهد.