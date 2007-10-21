اشاعه فرهنگ وارداتی از اهداف دشمنان در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی عصر امروز در دیدار با مسئولان انتظامی استان مرکزی در اراک افزود: دشمن با منحرف کردن جوانان و حمایت از تولید کنندگان مواد مخدر در جهان از هر فرصتی برای ضربه زدن به پیکره نظام مردمی استفاده می کند.
وی با اشاره به اینکه کاهش ناهنجاری های اجتماعی نیازمند فرهنگ سازی است، تصریح کرد: در این راستا فرهنگ سازی، گسترش فرهنگ نماز خوانی و آشنایی فرزندان با محیط های روحانی و مقدس باید از سنین کودکی و در مقطع ابتدایی آغاز شود.
گرکانی بیان کرد: نیروی انتظامی مظهر نظم، قدرت، بازوی مردم و تولیدکننده امنیت در جامعه است.
وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری بزرگترین وظیفه نیروی انتظامی را حفظ ارزش ها دانسته اند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این دیدار ماهواره را یک فتنه بزرگ دانست و یادآور شد: همچنین در این مدت، یک هزار ۶۹۹قطعه تجهیزات ماهوارهای، سه هزار ۸۵۳لیتر مشروبات الکلی دست ساز و ۱۷هزار و ۵۶۸بطری مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شده است.
سردارنبی الله حیدری افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۰هزار ۱۱۷فقره جرم در این استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۸درصد کاهش یافته است.
وی افزود: از این تعداد شش درصد در خصوص سرقت، ۷/۵ درصد مالی و اقتصادی، ۸/۵درصد مفاسد اجتماعی، ۱۳درصد نزاع و درگیری فردی و جمعی، ۳۳درصد تصادفات و ۳۲درصد مربوط به سایر جرایم بوده است.
حیدری بیان کرد: همچنین از ابتدای امسال ۱۵هزار و ۸۳۰نفر دستگیر شده اند که از این تعداد هفت درصد را سارقان، ۲۲/۵درصد معتادان، ۱۷درصد مفاسد اجتماعی، دو درصد مالی و اقتصادی، ۴/۵درصد قاچاقچی و ۴۸درصد سایر موارد را تشکیل می دهد.
سردار حیدری عنوان کرد: در این مدت، ۲۲میلیارد و ۶۰میلیون ریال انواع کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۲درصد افزایش کشف داشته است.
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