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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۳

اشاعه فرهنگ وارداتی از اهداف دشمنان در کشور است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: دشمن با هزینه های گزاف و با بکارگیری ابزارهای تهاجم فرهنگی در جهت ضربه زدن به اهداف مقدس جمهوری اسلامی است که نمونه بارز آن رواج فرهنگ وارداتی استفاده از ماهواره در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت ‌الله احمد محسنی گرکانی عصر امروز در دیدار با مسئولان انتظامی استان مرکزی در اراک افزود: دشمن با منحرف کردن جوانان و حمایت از تولید کنندگان مواد مخدر در جهان از هر فرصتی برای ضربه زدن به پیکره نظام مردمی استفاده می کند.

وی با اشاره به اینکه کاهش ناهنجاری های اجتماعی نیازمند فرهنگ‌ سازی است، تصریح کرد: در این راستا فرهنگ‌ سازی، گسترش فرهنگ نماز خوانی و آشنایی فرزندان با محیط های روحانی و مقدس باید از سنین کودکی و در مقطع ابتدایی آغاز شود.  

گرکانی بیان کرد: نیروی انتظامی مظهر نظم، قدرت، بازوی مردم و تولیدکننده امنیت در جامعه است.

وی اضافه کرد: مقام‌ معظم رهبری بزرگترین وظیفه ‌نیروی انتظامی را حفظ ارزش ها دانسته ‌اند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این دیدار ماهواره را یک فتنه بزرگ دانست و یادآور شد: همچنین در این مدت، یک هزار ‪ ۶۹۹‬قطعه تجهیزات ماهواره‌ای، سه هزار ‪ ۸۵۳‬لیتر مشروبات الکلی دست ‌ساز و ‪۱۷‬هزار و ‪ ۵۶۸‬بطری مشروبات الکلی خارجی کشف و ضبط شده‌ است.

سردارنبی الله حیدری افزود: از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۳۰‬هزار ‪ ۱۱۷‬فقره جرم در این استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ‪ ۱۸‬درصد کاهش یافته است.

وی افزود: از این تعداد شش درصد در خصوص سرقت، ‪۷/۵‬ درصد مالی‌ و اقتصادی، ‪ ۸/۵‬درصد مفاسد اجتماعی، ‪ ۱۳‬درصد نزاع و درگیری فردی و جمعی، ‪ ۳۳‬درصد تصادفات و ‪ ۳۲‬درصد مربوط به سایر جرایم بوده ‌است.

حیدری بیان کرد: همچنین از ابتدای امسال ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۳۰‬نفر دستگیر شده ‌اند که از این تعداد هفت درصد را سارقان، ‪ ۲۲/۵‬درصد معتادان، ‪ ۱۷‬درصد مفاسد اجتماعی، دو درصد مالی و اقتصادی، ‪ ۴/۵‬درصد قاچاقچی و ‪ ۴۸‬درصد سایر موارد را تشکیل می ‌دهد.

سردار حیدری عنوان کرد: در این مدت، ‪ ۲۲‬میلیارد و ‪ ۶۰‬میلیون ریال انواع کالای قاچاق در این استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۹۲‬درصد افزایش کشف داشته است.

کد مطلب 572188

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