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۲۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

آغاز واگذاری سهام بانک ها از آذر / واگذاری اولین شرکت نفتی در 16 آبان

آغاز واگذاری سهام بانک ها از آذر / واگذاری اولین شرکت نفتی در 16 آبان

در جلسه مشترک مسئولان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد سهام بانک های مشمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی طبق برنامه زمانبندی از آذرماه سال جاری آغاز شود.

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر از برگزاری جلسات هفتگی مسئولان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس اوراق بهادار برای هماهنگی در مورد واگذاری سهام شرکت های آماده برای عرضه و مشکلات شرکت هایی که وارد بورس می شوند، خبرداد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز اولین جلسه این دو سازمان در سازمان بورس برگزار شد، تصریح کرد: قرار است از این پس جلسات مشترک این دو سازمان یک هفته در محل سازمان خصوصی سازی و یک هفته در محل سازمان بورس برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه در جلسه امروز تصمیمات مناسبی برای آمادگی شرکت های قابل واگذاری در بورس اتخاذ شده است، ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا سهام بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری سهام طبق برنامه زمانبندی از آذرماه سال جاری آغاز شود.

کردزنگنه همچنین از عرضه 4 بلوک 5 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه و دو بلوک 10 درصدی سهام آلومینیوم اراک در آینده ای نزدیک در بورس خبرداد و افزود: این تصمیم در جلسه امروز سازمان خصوصی سازی با سازمان بورس اخذ شد.

وی از عرضه 5 درصد سهام شرکت فولاد خراسان در روز سه شنبه 8 آبان ماه و 5 درصد سهام شرکت پتروشیمی فنآوران در 16 آبان ماه سال جاری برای کشف قیمت در بورس خبر داد.

کد مطلب 572195

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