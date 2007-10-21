آغاز واگذاری سهام بانک ها از آذر / واگذاری اولین شرکت نفتی در 16 آبان

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر از برگزاری جلسات هفتگی مسئولان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس اوراق بهادار برای هماهنگی در مورد واگذاری سهام شرکت های آماده برای عرضه و مشکلات شرکت هایی که وارد بورس می شوند، خبرداد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز اولین جلسه این دو سازمان در سازمان بورس برگزار شد، تصریح کرد: قرار است از این پس جلسات مشترک این دو سازمان یک هفته در محل سازمان خصوصی سازی و یک هفته در محل سازمان بورس برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه در جلسه امروز تصمیمات مناسبی برای آمادگی شرکت های قابل واگذاری در بورس اتخاذ شده است، ادامه داد: در این جلسه مقرر شد تا سهام بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری سهام طبق برنامه زمانبندی از آذرماه سال جاری آغاز شود.

کردزنگنه همچنین از عرضه 4 بلوک 5 درصدی سهام شرکت فولاد مبارکه و دو بلوک 10 درصدی سهام آلومینیوم اراک در آینده ای نزدیک در بورس خبرداد و افزود: این تصمیم در جلسه امروز سازمان خصوصی سازی با سازمان بورس اخذ شد.

وی از عرضه 5 درصد سهام شرکت فولاد خراسان در روز سه شنبه 8 آبان ماه و 5 درصد سهام شرکت پتروشیمی فنآوران در 16 آبان ماه سال جاری برای کشف قیمت در بورس خبر داد.

