به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا قلی نژاد افزود: پرونده ثبتی پایگاه شهر تاریخی بیرجند آماده شده وکارشناسان فنی ، گزارش کاملی از موقعیت جغرافیایی این شهر، تاریخچه، وجه تسمیه، معماری و چگونگی شکل گیری محله های قدیمی بیرجند ، تهیه و به اداره کل حفاظت از بافت های تاریخی ارسال کرده اند.

وی یکی از دلایل اصلی ثبت شهر تاریخی بیرجند را حفاظت بیشتر از آن دانست و افزود: امید می رود که با ثبت بافت تاریخی بیرجند، روند تخریب دراین محدوده را راکد یا متوقف کنیم .همچنین از بعضی نوسازی های غیر اصولی جلوگیری به عمل آوریم.

مدیر کل حفاظت از بافت های تاریخی همچنین از مشخص شدن محدوده شهرهای تاریخی خبر داد و گفت: قرار است سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری با همکاری وزارت کشور ، ابتدا شهرهای دارای بافت ارزشمند تاریخی را شناسایی و تا تیرماه 1387 محدوده این شهرها را مشخص و معرفی کند.

قلی نزاد با اشاره به شناسایی بیش از 780 شهر تاریخی اعلام کرد: تاکنون محدوده بافت های تاریخی 23 شهر مشخص شده و انتظار می رود تا تیرماه سال آینده ، بتوانیم محدوده شهرهای تاریخی را تعیین کرده و به یک دیدگاه مشترک در زمینه بافت های تاریخی و تفاوت آن با بافت های فرسوده دست یابیم تا از مداخله های غیر اصولی دراین محدوده های ارزشمند تاریخی جلوگیری کنیم .