کره جنوبی نیمی از نظامیانش را از عراق خارج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که دولت کره جنوبی در نظر دارد لایحه تمدید ماموریت یک هزار و 200 نیروی این کشور را در عراق برای یک سال دیگر به مجلس برای تصویب نهایی ارائه کند. در این لایحه به زمان خروج کامل نیروهای کره ای از عراق نیز اشاره شده که پایان سال آینده میلادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین گفته شده واشنگتن از سئول خواسته ماموریت نیروهای کره ای را در عراق تمدید کند. این درخواست در نشست سران دو کشور در ماه گذشته از سوی "جرج بوش"، رئیس جمهور آمریکا با "رو موهیون"، همتای کره ای وی مطرح شده بود.

سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی امروز گفت : خروج نیروها از عراق که ابتدا قرار بود تا پایان دسامبر انجام شود به سال آینده موکول شده، اما تعداد آنها از یک هزار و 200 نفر کنونی به 600 نفر کاهش خواهد یافت.

این سخنگو اعلام کرد: لایحه مزبور روز سه شنبه به تصویب دولت کره جنوبی خواهد رسید و هفته آینده برای تصویب نهایی به پارلمان ارسال خواهد شد.

کره جنوبی در سال 2004 سه هزار و 500 نیرو را به عراق اعزام کرد که پس از آمریکا و انگلیس، سومین کشور از لحاظ تعداد نظامیان در عراق بود، اما از آن زمان به علت مخالفتهای داخلی، مرتباً تعداد این نیروها کاهش یافت. معلوم نیست پارلمان کره جنوبی این بار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر وانتخابات پارلمانی سال آینده، باز هم با تمدید ماموریت این نیروها موافقت کند.

نظامیان کره ای به طورعمده در شهر اربیل، مرکز منطقه خودمختار شمال عراق مستقر هستند و بیشتر به فعالیتهای عمرانی و غیررزمی مشغولند.