انیمیشن ایرانی دست پر از چین بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این فیلم به همراه سه فیلم پویانمایی دیگر از ایران به نام های "روزی کلاغی" ساخته عبدالله علیمراد، "گنجشک و پنبه دانه" ساخته سیدمرتضی احدی و "مادربزرگ پرنده" ساخته فاطمه گودرزی در بخش مسابقه بین الملل فیلم پویانمایی در این جشنواره به نمایش درآمد.

جایزه افتخاری ویژه جشنواره فیلم انیمیشن و هنر دیجیتال چین با جایزه نقدی نیز همراه بوده است. این جشنواره روزهای ششم تا نهم مهرماه در شهر چنگ ژوی ایالت جیانگ سو چین برگزار شد و در آن بیست و پنج فیلم کوتاه از بیست و یک کشور جهان در بخش مسابقه با یکدیگر رقابت کردند.