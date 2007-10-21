به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاءالدین بروجردی که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد متذکر شد: شورای عالی امنیت ملی مجری سیاست های تبیین شده عالی ترین مقام نظام است و مجری باید قدرت عملی کردن این سیاست ها را داشته باشد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم در ادامه، عملکرد علی لاریجانی دبیر مستعفی شورای عالی امنیت ملی را درخشان و هوشمندانه دانست و ابراز امیدواری کردتوفیقات او توسط دبیر جدید شورا ادامه یابد.

بروجردی با تاکید بر اینکه لاریجانی چندین مرتبه استعفا داده بود، گفت: استعفا یا ادامه کار حق هر مدیری است اما مهم این است که دکتر لاریجانی در هر مسئولیتی که قرار داشته، کارنامه درخشانی از خود ارائه داده است.

این نماینده ملت در پاسخ به این سئوال که آیا اختلاف لاریجانی با احمدی نژاد ناشی از نزدیکی مواضع دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با دبیر اسبق این شورا بوده، اظهار داشت: هر فردی که در یک مسئولیت مهم اجتماعی قرار می گیرد سبک مدیریتی خود را دارد و روش لاریجانی مدبرانه و هوشمندانه بوده است.

بروجردی، اختلاف سلیقه در هر مسئله ای به ویژه در عرصه مدیریت را طبیعی دانست و گفت: رئیس و دبیر شورا به این نتیجه رسیده بودند که به همکاری با یکدیگر پایان دهند اما با وجود اختلاف دیدگاههای مسئولان اجرایی کشور، سیاست های کلی نظام واحد و مشخص است.

او در پایان در خصوص جایگزین علی لاریجانی نیز تصریح کرد: ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور است و حکم دبیر جدید را او صادر می کند اما اطلاعی از صدور حکم سعید جلیلی ندارم.